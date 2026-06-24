Την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράλληλης διάθεσης έως 900.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ανακοίνωσε η «Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε.», σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης της 17ης Ιουνίου 2026.
Οι μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ η καθεμία, ανήκαν στην εταιρεία Kymora Limited, η οποία λειτουργεί ως πωλητής μέτοχος. Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Kymora Limited στις 8 και 15 Ιουνίου 2026.
Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, το σύνολο των 900.000 μετοχών διατέθηκε επιτυχώς στους δικαιούχους της παράλληλης διάθεσης. Ως εκ τούτου, δεν προέκυψαν αδιάθετες μετοχές από τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Μετά την ολοκλήρωση της παράλληλης διάθεσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της «Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε.» που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα παραμένει έως 17.100.000 μετοχές.
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