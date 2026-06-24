Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να εκδώσει το νέο δελτίο ταυτότητας.
Ο πρωθυπουργός έκανε όλες τις διαδικασίες και ρώτησε τον αστυνομικό για τον τρόπο παραλαβής της ταυτότητας.
Δείτε εικόνες και βίντεο:
Πηγή: skai.gr
- ΣΥΡΙΖΑ: Με το «δεν απολογούμαι σε κανένα κερατά» ο κ. Αβραμόπουλος προσβάλλει την έννοια της λογοδοσίας
- Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών - Ποιοι εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά
- Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, αναβάθμιση εξωδικαστικών μηχανισμών
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.