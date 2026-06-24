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Στο ΑΤ Συντάγματος για νέα ταυτότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Δείτε εικόνες και βίντεο

Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός

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Μητσοτάκης

Στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να εκδώσει το νέο δελτίο ταυτότητας

 Ο πρωθυπουργός έκανε όλες τις διαδικασίες και ρώτησε τον αστυνομικό για τον τρόπο παραλαβής της ταυτότητας. 

Δείτε εικόνες και βίντεο: 

Κυριάκος Μητσοτάκης

Κυριάκος Μητσοτάκης

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης νέες ταυτότητες
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