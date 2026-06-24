ΑΕΚ: Ο Ριμπάλτα δουλεύει στο παρασκήνιο και κρατά ανοιχτές τις υποθέσεις χαφ

Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής παραμένει βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να συνεχίζει τις κινήσεις του στο παρασκήνιο, αναζητώντας τον ποδοσφαιριστή που θα καλύψει τις απαιτήσεις του Μάρκο Νίκολιτς.



Το τελευταίο διάστημα αρκετά ονόματα έχουν συνδεθεί με την Ένωση μέσω δημοσιευμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από τη Ρωσία. Ωστόσο, στην ΑΕΚ ξεκαθαρίζουν πως άλλοτε υπάρχουν πραγματικές επαφές και άλλοτε πρόκειται απλώς για σενάρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η περίπτωση που εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσες έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι αυτή του Ντμίτρι Μπαρίνοφ. Ο Ρώσος μέσος αποτελεί παίκτη που εκτιμά ιδιαίτερα ο Μάρκο Νίκολιτς και θεωρείται ότι διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά η ΑΕΚ για τη συγκεκριμένη θέση.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση παρουσιάζει σημαντικό βαθμό δυσκολίας. Οι απαιτήσεις που υπάρχουν γύρω από μια πιθανή μεταγραφή είναι υψηλές, ενώ η ΑΕΚ γνωρίζει πως για να προχωρήσει η συγκεκριμένη κίνηση θα πρέπει να ξεπεραστούν αρκετά εμπόδια.



Για τον λόγο αυτό, ο Ριμπάλτα δεν περιορίζεται σε μία μόνο επιλογή. Αντίθετα, συνεχίζει να εξετάζει και άλλες περιπτώσεις χαφ, αρκετές από τις οποίες δεν έχουν διαρρεύσει στα Μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από το εσωτερικό της ομάδας, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να προκύψει μεταγραφική εξέλιξη από όνομα που μέχρι στιγμής δεν έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα.



Παράλληλα, στην ΑΕΚ αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τα καθημερινά σενάρια που εμφανίζονται σε διάφορες χώρες και εμπλέκουν τον σύλλογο με ποδοσφαιριστές από διαφορετικές αγορές. Η πραγματικότητα είναι πως η μεταγραφική λίστα παραμένει περιορισμένη και οι κινήσεις γίνονται με συγκεκριμένα αγωνιστικά κριτήρια.

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