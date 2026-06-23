«Τέρατα και αυτός και η γυναίκα του» λέει ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη- Οργή στην οικογένεια

Σε κλίμα οδύνης και οργής, ο αδελφός της Σταυρούλας, Γιάννης Λεβεντάκης, στράφηκε με σκληρά λόγια κατά του 43χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου αλλά και της συζύγου του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε και τους δύο «τέρατα», ενώ προανήγγειλε άμεσες νομικές ενέργειες, για το γεγονός ότι επιχείρησαν να αποδώσουν τις ευθύνες της εξαφάνισης στην ίδια την οικογένεια του θύματος.

Ο Γιάννης Λεβεντάκης δήλωσε: «Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. ​Φυσικά και θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι. Τη θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Ναι, αύριο το πρωί [θα καταθέσω τη μήνυση].​[Οι γονείς μου] δεν είναι σίγουρα σε καλή κατάσταση. [Όλο το προηγούμενο διάστημα] και αυτός και η γυναίκα του τώρα το συνεχίζει [να ρίχνει τις ευθύνες σε εμάς], αλλά όπως λένε, ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός επιμένει».

​Την ίδια ώρα, ο 43χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια Χανίων. Σε αυτή τη φάση, ο συλληφθείς καλείται να απολογηθεί για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης στον Φουρνέ Χανίων, για την οποία είχε ήδη συλληφθεί από το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου, προτού σχηματιστεί σε βάρος του η τελική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.