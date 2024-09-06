Η ισπανική πολιτοφυλακή (Guardia Civil) εντόπισε το πτώμα ενός νέου άνδρα σήμερα σε ορεινή περιοχή της Μαγιόρκα όπου αναζητούσε έναν Βρετανό πεζοπόρο το πτώμα της συντρόφου του οποίου είχε εντοπιστεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έπειτα από καταιγίδα που έπληξε το νησί.

Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης ερευνούσαν από προχθές, Τετάρτη, την περιοχή κοντά στο φαράγγι Τόρεντ δε Παρέις, στην οροσειρά Τραμουντάνα, για τους δύο Βρετανούς που αγνοούνταν έπειτα από ξαφνική πλημμύρα. Ο ένας από αυτούς, μια γυναίκα, εντοπίστηκε νεκρή την Τετάρτη.

"Η Guardia Civil εντόπισε το πτώμα ενός νέου άνδρα ο οποίος, εν αναμονή της δικαστικής ταυτοποίησης, θα μπορούσε να αντιστοιχεί στον νεαρό άνδρα που εξαφανίστηκε την Τρίτη, ενώ περπατούσε στο Τόρεντ δε Παρέις", ανέφερε η ισπανική πολιτοφυλακή.

Οι αρχές ανέφεραν νωρίτερα πως άλλοι δέκα πεζοπόροι διασώθηκαν από το φαράγγι όταν σημειώθηκε η καταιγίδα και ανέφεραν πως δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα νερά.

Το Τόρεντ δε Παρέις είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και από τους πιο γραφικούς ημερήσιους περιπάτους στη Μαγιόρκα, που ξεκινάει από το κέντρο της οροσειράς Τραμουντάνα και καταλήγει σε μια αμμώδη παραλία. Το επίπεδο δυσκολίας της πεζοπορίας αξιολογείται μέτριο/υψηλό και ξαφνικές πλημμύρες σημειώνονται συχνά από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.