Οι ομοσπονδιακές Αρχές ενίσχυσαν τις προσπάθειες για τη διερεύνηση των μυστηριωδών αντικειμένων που παρατηρήθηκαν στον αμερικανικό ουρανό τις τελευταίες ημέρες.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το FBI αναπτύσσουν τεχνολογία ανίχνευσης drone και κάμερες υπερύθρων για να προσδιορίσουν αν αποτελούν απειλή τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, σύμφωνα με το ABC News.

Ο σύμβουλος Επικοινωνίας Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε την Πέμπτη ότι εκτιμάται ότι «πολλά» από τα αεροσκάφη φαίνεται να είναι συνηθισμένα και χειρίζονται νόμιμα σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία προς το παρόν ότι οι αναφερόμενες εμφανίσεις drone αποτελούν απειλή για την εθνική ή τη δημόσια ασφάλεα ή έχουν ξένη διασύνδεση.»

Σύμφωνα με τη nypost, τα drones εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στον ουρανό του Νιου Τζέρσεϊ στις 18 Νοεμβρίου, όχι μακριά από τη λέσχη γκολφ του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Μπέντμινστερ και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις Picatinny Arsenal στο Wharton, NJ.

Έκτοτε έχουν αναφερθεί σχεδόν 1.000 θεάσεις μόνο στο Garden State, με ορισμένους μάρτυρες να λένε ότι έχουν εντοπίσει drones χαμηλών πτήσεων στο μέγεθος των μίνι SUV.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επικριθεί επειδή υποβάθμισε τις ασυνήθιστες θεάσεις από νομοθέτες του Νιου Τζέρσεϊ και της Νέας Υόρκης οι οποίοι ζήτησαν από τις ομοσπονδιακές Αρχές να κάνουν περισσότερα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ενός drone για να εξακριβωθεί η προέλευσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.