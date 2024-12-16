Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς σε χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουισκόνσιν, σήμανε στις υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ, τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεωρημένη ενημέρωση από την αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί (μαζί με τον δράστη) και εννέα σοβαρά τραυματίες.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και διεξάγουν έρευνα, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα αναδείξουν το πιθανό κίνητρο του δράστη, ο οποίος εξουδετερώθηκε. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο δράστης φέρεται να ήταν μαθητής του σχολείου.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τραυματίες τόσο μαθητές, όσο και προσωπικό του σχολείου.

Live ρεπορτάζ από το ABC:

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Our hearts and our prayers are with everyone impacted in the mass shooting at Abundant Life Christian school in Madison, WI. We must end this violence & come together in peace. #abundantlife #madisonwisconsin pic.twitter.com/Jhw2gEtlsP — Skylar Duensing - 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭 (@SkyThePatriot76) December 16, 2024

BREAKING: At least 5 people shot at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin - local media pic.twitter.com/lgPnWWQnxP — BNO News (@BNONews) December 16, 2024

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ο δράστης εισήλθε πεζός στο σχολείο και αμέσως άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έλαβε χώρα στο Abundant Life Christian School. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε lockdown σε όλους τους δρόμους γύρω από το σχολείο, ενώ δόθηκε εντολή στους οδηγούς και στους πεζούς να μην πλησιάζουν στην περιοχή και να αποφύγουν δρομολόγια περιμετρικά του σχολείου, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, στο συγκεκριμένο σχολείο φοιτούν 200 μαθητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.