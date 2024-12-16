Η Ουκρανία αποκαλύπτει όπλο λέιζερ για στόχους σε ύψος πάνω από 2 χιλιόμετρα

«Η Ουκρανία διαθέτει ένα όπλο λέιζερ που μπορεί να καταρρίπτει αεροπορικούς στόχους σε ύψος μεγαλύτερο των δύο χιλιομέτρων», ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της χώρας.

Ο αξιωματούχος του στρατού Βαντίμ Σουχαρέφσκι, δεν προέβη σε περαιτέρω λεπτομέρειες στις πρώτες του επίσημες δηλώσεις για την ύπαρξη του όπλου. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις δηλώσεις του.

«Σήμερα μπορούμε πλέον να καταρρίψουμε ένα αεροσκάφος που πετάει σε ύψος μεγαλύτερο των δύο χιλιομέτρων με αυτό το λέιζερ» φέρεται να δήλωσε, όπως μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax-Ukraine.

Ο Σουχαρέφσκι δήλωσε ότι το όπλο λέιζερ ονομάζεται «Τριζούμπ» - έτσι λέγεται στα ουκρανικά η τρίαινα και είναι το σύμβολο του ουκρανικού στρατού- αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι εγχώριας κατασκευής.

Τον Απρίλιο, ο Βρετανός πρώην υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς είχε δηλώσει ότι το βρετανικό DragonFire laser, το οποίο αναμένεται τεθεί σε λειτουργία το 2027, θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία για την αντιμετώπιση των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.