ΗΠΑ: Ένας νεκρός και δεκάδες κατοικίες κατεστραμμένες από καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους - Βίντεο

Ανεμοστρόβιλοι και καταιγίδες έπληξαν χθες, Κυριακή, τις μεσοδυτικές και τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας ζημιές σε δεκάδες κατοικίες, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ιντιάνα, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως πολλοί ανεμοστρόβιλοι αναφέρθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην κεντρική Ιντιάνα.

A tornado was seen tearing through buildings in Indiana on Sunday, leaving extensive damage. Meanwhile, thunderstorms on the East Coast triggered thousands of flight delays and cancellations. #WSJWhatsNow https://t.co/jSbpJWqwvX pic.twitter.com/nUc2p88FJ8