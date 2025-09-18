Προπαγανδιστικό εργαλείο η δολοφονία Κερκ για το Κρεμλίνο

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και λογαριασμοί σε κοινωνικά δίκτυα που συνδέονται με το Κρεμλίνο εκμεταλλεύονται τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ για να ενισχύσουν αφηγήσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Μόσχας, ενώ παράλληλα επιχειρούν να διχάσουν την αμερικανική κοινή γνώμη και να προσεγγίσουν τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αναλυτές.

Όπως αναφέρει το Atlantic Council, μέσα όπως το Sputnik και το πρώην Russia Today (RT) έχουν καλύψει εκτενώς τη δολοφονία, τη σύλληψη του δράστη και τις πολιτικές αντιδράσεις, δίνοντας έμφαση σε θεωρίες συνωμοσίας που προωθούνται από στενούς συμμάχους του Τραμπ.

Παράλληλα, έχουν αναδείξει ψυχρές ή κυνικές αντιδράσεις πολιτών απέναντι στον θάνατο του Κερκ.

«Το RT επιδόθηκε άμεσα στην αναπαραγωγή σκληρών ή προκλητικών σχολίων Αμερικανών, συχνά επισημαίνοντας συντηρητικούς ινφλουένσερς», δήλωσε ο Έμερσον Μπρούκινγκ, διευθυντής στρατηγικής στο Digital Forensic Research Lab του Atlantic Council.

Μέσα και σχολιαστές που πρόσκεινται στη Ρωσία προώθησαν αφηγήσεις που εστιάζουν στη Μόσχα, με κάποιους να υποστηρίζουν πως ο Κερκ δολοφονήθηκε από την Ουκρανία λόγω της αντίθεσής του στην αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο — ισχυρισμοί που θυμίζουν αντίστοιχες θεωρίες για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το 2024.

Παράλληλα, κι άλλες χώρες, όπως το Ιράν και η Κίνα, δεν έμειναν εκτός του «παιχνιδιού» της παραπληροφόρησης:

Ιρανοί αξιωματούχοι απέδωσαν τη δολοφονία στο Ισραήλ, ενώ κινεζικά μέσα και υποστηρικτές προώθησαν ψευδείς ισχυρισμούς που μεγιστοποιούν τους εσωτερικούς διχασμούς των ΗΠΑ, σύμφωνα με το NewsGuard, εταιρεία που αξιολογεί ιστοσελίδες ειδήσεων.

Ορισμένα ξένα μέσα ενίσχυσαν θεωρίες συνωμοσίας ή ψευδείς ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν ευρέως μετά τη δολοφονία.

Κινεζικές ιστοσελίδες, για παράδειγμα, υιοθέτησαν ψευδείς ισχυρισμούς από την ότι ο ύποπτος, Τάιλερ Ρόμπινσον, είχε συνεισφέρει σε μία από τις καμπάνιες του Τραμπ ή ότι ήταν αποδεδειγμένος οπαδός του λευκού υπερασπιστή Νικ Φουέντες, καθώς και θεωρίες για μια ευρύτερη συνωμοσία που φτάνει μέχρι τον φιλελεύθερο Εβραίο φιλάνθρωπο Τζορτζ Σόρος, ο οποίος αποτελεί συχνό στόχο αντισημιτών.

Ο Μπρούκινγκ δήλωσε ότι οι Ρώσοι προπαγανδιστές μπορεί να κινητοποιήθηκαν τόσο έντονα εν μέρει επειδή υπήρχε μεγάλος όγκος πληροφορίας, διαθέσιμος και επειδή η δολοφονία συνέβη περίπου στις 9 μ.μ. ώρα Μόσχας.

Ωστόσο, οι ρωσικές αυτές προσπάθειες πιθανόν είχαν λίγα αποτελέσματα, δήλωσε ο καθηγητής Ντάρεν Λίνβιλ του Πανεπιστημίου Κλέμσον, ο οποίος παρακολουθεί την παραγωγή περιεχομένου από ρωσικούς λογαριασμούς troll.

Παρόλο που ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ (Ρεπουμπλικανός), προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι ρωσικοί και κινεζικοί λογαριασμοί-bot εντείνουν τους διχασμούς στις ΗΠΑ, ο Λίνβιλ δήλωσε πως η βασική αιτία της σύγκρουσης είναι εσωτερική.

«Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι είναι οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι», είπε. «Δυστυχώς, είναι αποκλειστικά δικό μας έργο».

