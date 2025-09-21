Η «σφαγή» του Ισραήλ στη Γάζα και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ στην αντζέντα του Ερντογάν για τη Νέα Υόρκη

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι θα θέσει το θέμα των «σφαγών» του Ισραήλ στη Γάζα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ευρύτερη αναγνώριση της Παλαιστίνης θα επιταχύνει τις προσπάθειες για μια λύση δύο κρατών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα συζητήσει τη συνεργασία στον τομέα του εμπορίου και της αμυντικής βιομηχανίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι θα συναντηθεί επίσης με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάραα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

