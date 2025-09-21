Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλες πολιτικές προσωπικότητες των Ηνωμένων Πολιτειών μεταβαίνουν στην Αριζόνα για να μιλήσουν στο μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ, του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από την Turning Point USA (TPUSA), θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο State Farm Stadium, στο Γκλέντεϊλ, και εκτιμάται ότι θα προσελκύσει περισσότερους από 100.000 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την TPUSA, αναμένονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περιλαμβανομένων «ελέγχων επιπέδου TSA».

Ο Κερκ, ο οποίος συνίδρυσε την TPUSA σε ηλικία μόλις 18 ετών, έπεσε νεκρός από πυρά στις 10 Σεπτεμβρίου, σε εκδήλωση σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την πολιτική βία στις ΗΠΑ.

Πρόσωπο που δίχαζε, η κληρονομιά του αλλά και τα πιθανά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του έχουν οξύνει περαιτέρω τις βαθιές πολιτικές διαιρέσεις στη χώρα.

Πέραν του Τραμπ, ομιλητές στην τελετή θα είναι η χήρα του Κερκ, Ερίκα, η οποία ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου της TPUSA, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο δεξιός πολιτικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον, καθώς και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ.

Οι δημόσιες ένοπλες επιθέσεις στις ΗΠΑ συνήθως συνοδεύονται από εκκλήσεις για ηρεμία, προσευχή και ενότητα. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να αποδώσει ευθύνες και να κινηθεί κατά της ριζοσπαστικής αριστεράς, κάτι που έχει προκαλέσει κατηγορίες για υπέρβαση εξουσιών και ισχυρισμούς ότι ο θάνατος του Κερκ αξιοποιείται ως πρόσχημα για περιορισμό πολιτικών ελευθεριών.

Οι πόρτες του σταδίου θα ανοίξουν στις 08:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Βρετανίας), με το επίσημο πρόγραμμα να ξεκινά στις 11:00 (19:00 ώρα Βρετανίας). Ο ενδυματολογικός κώδικας είναι «Sunday best – κόκκινο, λευκό ή μπλε».

Η χωρητικότητα του σταδίου ανέρχεται σε περίπου 63.000 θέσεις, ενώ η TPUSA αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι η είσοδος θα γίνει με σειρά προτεραιότητας. Ένα γειτονικό στάδιο, 20.000 θέσεων, έχει διατεθεί για όσους δεν καταφέρουν να εισέλθουν. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά στον λογαριασμό του Κερκ στην πλατφόρμα Rumble.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στον χώρο θα ισχύσουν «ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας» με «ελέγχους επιπέδου TSA». Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε στο CBS ότι το μνημόσυνο έχει τον ίδιο χαρακτηρισμό ασφαλείας με γεγονότα υψηλού προφίλ, όπως το Super Bowl.

Η Μυστική Υπηρεσία ανέφερε ότι την Παρασκευή εντόπισε έναν άνδρα να επιδεικνύει «ύποπτη συμπεριφορά» στο στάδιο. Οι πράκτορες τον προσέγγισαν και διαπίστωσαν ότι ήταν οπλισμένος, ενώ ισχυρίστηκε πως ήταν μέλος των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με το CBS, συνελήφθη με κατηγορίες για αντιποίηση αρχής και οπλοκατοχή σε απαγορευμένο χώρο, προτού αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Ο εκπρόσωπος της TPUSA, Άντριου Κόλβετ, δήλωσε αργότερα ότι ο άνδρας ήταν ιδιώτης σύμβουλος ασφαλείας προσκεκλημένου και έκανε προκαταρκτικό έλεγχο του χώρου, χωρίς τον απαραίτητο συντονισμό με την ομάδα ασφαλείας της TPUSA ή τη Μυστική Υπηρεσία. «Δεν πιστεύουμε ότι επρόκειτο για κάποια κακόβουλη ενέργεια, ωστόσο ο έλεγχος δεν έγινε με τον ενδεδειγμένο τρόπο», σημείωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σημαντικό επίσης να υπογραμμιστεί ότι το περιστατικό σημειώθηκε πριν ο χώρος σφραγιστεί και τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Λαμβάνεται κάθε προφύλαξη για την ασφάλεια όλων».

