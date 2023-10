ΗΠΑ: Εκτελέστηκε στη Φλόριντα 54χρονος που είχε καταδικαστεί για τις δολοφονίες δυο γυναικών το 1996 Κόσμος 05:25, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Μάικλ Ζακ εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στην πολιτειακή φυλακή του Ρέιφορντ