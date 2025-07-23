Χεζμπολάχ: Δεν δεχόμαστε καμία συμφωνία εκεχειρίας που επιτάσσει τον αφοπλισμό μας

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι δεν είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα, όπως μεταδίδει η ισραηλινή εφημερίδα Walla.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα Walla, «η Χεζμπολάχ έχει καταστήσει σαφές στον σύμμαχό της, τον πρόεδρο του λιβανικού κοινοβουλίου Nabih Berri, ότι δεν είναι διατεθειμένη να παραδώσει τα όπλα της, ακόμη και αν το Ισραήλ αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο».

Υπάρχει εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι περιορισμένες επιδρομές θα οδηγήσουν στον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Το κράτος του Λιβάνου δεν συμφωνεί με τη Χεζμπολάχ ως προς αυτή της τη θέση.

Η Χεζμπολάχ πρόσφατα θα άκουγε με ενδιαφέρον τα λόγια του απεσταλμένου των ΗΠΑ Τόμας Μπάρακ, ο οποίος βρισκόταν στον Λίβανο αυτή την εβδομάδα.

Ο Μπάρακ είπε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να προχωρήσουν με τον Λίβανο, αλλά ότι δεν μπορούν να υποχρεώσουν καμία από τις πλευρές να κάνουν οτιδήποτε.

Αυτό σημαίνει ότι εναπόκειται στον Λίβανο να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ θα συνεχίσει επίσης τις αεροπορικές επιδρομές του.

Πηγή: skai.gr

