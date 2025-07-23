Ozzy: Η αινιγματική ανακοίνωση των Osbournes για τον θάνατο του

Ο θρύλος της Ηeavy Μetal και frontman των Black Sabbath, Ozzy Osbourne, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών χθες, περιστοιχισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα, όπως επεσήμανε η ανακοίνωση της οικογένειας του.

Ωστόσο, το κοινό παρατήρησε και ήδη άρχισε να σχολιάζει το μάλλον προφανές.

Την ανακοίνωση «υπογράφουν» μόνο τα τέσσερα από τα έξι του παιδιά.

Το μήνυμα της σύζυγού του Sharon και των παιδιών τους Jack, Kelly, Aimee και Louis, περιγράφει πως ο «Πρίγκιπας του Σκότους» πέθανε, τριγυρισμένος από τους αγαπημένους του ωστόσο δεν γίνεται καμία αναφορά στα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, την Jessica και τον Elliot, από τον πρώτο του γάμο με την Thelma Riley.

Η επίσημη δήλωση της οικογένειας επί λέξει

«Με μεγαλύτερη θλίψη απ’ ό,τι μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Ozzy Osbourne έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειας αυτή τη στιγμή. Sharon, Jack, Kelly, Aimee και Louis.»

Οι «απόντες» της ανακοίνωσης

Η Jessica Osbourne είναι η κόρη που έκανε πρώτη φορά τον Ozzy παππού.

Έχει τρία παιδιά – δύο κόρες και έναν γιο. Παρότι δεν εμφανίστηκε ποτέ στην τηλεοπτική σειρά The Osbournes, είχε αναφερθεί στο επεισόδιο "Smells Like Teen Spirits", όπου και ο Ozzy μαθαίνει ότι έγινε παππούς.

Ο Elliot Kingsley, ο οποίος υιοθετήθηκε από τον Ozzy όταν παντρεύτηκε την Thelma, ζει πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στη Νέα Ζηλανδία με τη σύζυγό του Joanne Crawford.

Δεν έχει δημόσια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σπάνια κάνει δημόσιες εμφανίσεις.

Η απουσία των δύο αυτών παιδιών από τη δήλωση προκαλεί ερωτήματα, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια εξήγηση ή επίσημη τοποθέτηση από τους ίδιους ή από την οικογένεια.

Ένα δύσκολο οικογενειακό παρελθόν

Οι σχέσεις του Ozzy με τα παιδιά από τον πρώτο του γάμο ήταν ανέκαθεν περίπλοκες.

Στο ντοκιμαντέρ του 2011 God Bless Ozzy Osbourne, ο Louis, DJ στο επάγγελμα και παντρεμένος με την ηθοποιό Louise Lennon, είχε μιλήσει για τα δύσκολα παιδικά του χρόνιας.

«Όταν ήταν νηφάλιος, ήταν καλός πατέρας – αλλά αυτό ήταν σπάνιο. Οι αναμνήσεις μου είναι κυρίως από έναν μεθυσμένο πατέρα που οδηγούσε αυτοκίνητα στα χωράφια και τα τράκαρε μέσα στη νύχτα».

Η Jessica είχε επίσης εκφράσει δημόσια την απογοήτευσή της λέγοντας δε θυμάμαι ποτέ να την έβαλε για ύπνο ή να της έκανε μπάνιο ως παιδί.

«Δεν ήταν παρών – ούτε σε σχολικές γιορτές, ούτε σε απογευματινές εκδηλώσεις. Δεν ήταν τέτοιος πατέρας»

Μετά το διαζύγιό του με την Thelma, ο Ozzy παντρεύτηκε τη Sharon Osbourne το 1982 και απέκτησαν τρία παιδιά: την Aimee, την Kelly και τον Jack.

Η Aimee, η οποία ακολούθησε καριέρα στη μουσική με το ψευδώνυμο ARO, επέλεξε να μην εμφανιστεί ποτέ στο ριάλιτι της οικογένειας, θέλοντας να προστατεύσει την προσωπική της ζωή.

Η σχέση της με την αδερφή της Kelly παραμένει τεταμένη, με την Kelly να δηλώνει το 2021 πως δεν μιλάνε και πως δεν καταλαβαίνει η μία την άλλη.

Αντιθέτως, η Aimee διατηρεί στενή σχέση με τον αδελφό της Jack, με τον οποίο μάλιστα διαχειρίζονται από κοινού την εταιρεία παραγωγής Osbourne Media.

Πορεία προς τo «επικό φινάλε»

Ο Ozzy Osbourne είχε αποκαλύψει πρόσφατα πως δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει, μετά από χρόνια μάχη με τη νόσο Πάρκινσον και αλλεπάλληλες επεμβάσεις στη σπονδυλική του στήλη που περισσότερο επιδείνωσαν την κατάστασή του, παρά βοήθησαν,

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας του, «έλαμψε» μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Black Sabbath στην ιστορική αποχαιρετιστήρια συναυλία τους στις 5/7.

Ο «νονός της Heavy Metal», όπως χαρακτηρίστηκε, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Από τα «τραγούδια-ύμνους» που γεφυρώνουν γενιές και εποχές, και θεωρούνται εκφάνσεις της σύγχρονής κουλτούρας, όπως τα «Iron Man», «War Pigs» και «Paranoid», μέχρι τις προσωπικές του περιπέτειες με τις ουσίες, το αλκοόλ και τον νόμο, ο Ozzy αποτέλεσε ένα διαρκές σύμβολο της ροκ αντισυμβατικότητας που με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, έγραψε το δικό του, εκκεντρικό και ταραχώδες κεφάλαιο στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.