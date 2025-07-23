«Ανοίξτε τις αγορές σας, ειδάλλως θα επιβληθούν πολύ υψηλότεροι δασμοί». Αυτό είναι το τελεσίγραφο που στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σε χώρες ή μπλοκ όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν υπαναχωρούν στη βούλησή του.

«Οι αγορές της Ιαπωνίας είναι τώρα ΑΝΟΙΧΤΕΣ (για πρώτη φορά!). ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΘΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ!» τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά την εμπορική συμφωνία που πέτυχε με το Τόκιο.

Οι απειλές Τραμπ έρχονται στον απόηχο ρεπορτάζ του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να πλήξει γρήγορα τις ΗΠΑ με δασμούς 30% σε αγαθά αξίας περίπου 100 δισ. ευρώ σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας και σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιήσει την απειλή του και επιβάλει αυτόν τον συντελεστή στις περισσότερες εξαγωγές του μπλοκ μετά την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Στο πλαίσιο ενός πρώτου κύματος αντιμέτρων, σημειώνει το Bloomberg, η ΕΕ θα συνδυάσει σε ένα πακέτο έναν ήδη εγκεκριμένο κατάλογο δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 21 δισ. ευρώ και έναν ήδη προτεινόμενο κατάλογο σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 72 δισ. ευρώ, δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της Κομισιόν. Οι αμερικανικές εξαγωγές, οι οποίες περιλαμβάνουν βιομηχανικά προϊόντα όπως αεροσκάφη της Boeing, αυτοκίνητα αμερικανικής κατασκευής και μπέρμπον, θα βρεθούν αντιμέτωπες με δασμούς που θα αντιστοιχούν στην απειλή της τάξης του 30% του Τραμπ, σύμφωνα με το ανώνυμες πηγές του διεθνούς πρακτορείου. Οι δασμοί θα ήταν έτοιμοι να τεθούν σε ισχύ τον επόμενο μήνα, αλλά μόνο εάν δεν υπάρξει συμφωνία και οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τους δασμούς τους μετά την προθεσμία του Αυγούστου, πρόσθεσαν οι πηγές του Bloomberg.

Οι αναρτήσεις του πρόεδρου των ΗΠΑ στο Truth Social

«ΘΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ. ΑΝ ΟΧΙ, ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΙ ΔΑΣΜΟΙ! Οι αγορές της Ιαπωνίας είναι τώρα ΑΝΟΙΧΤΕΣ (για πρώτη φορά!). ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΘΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ!»

«Θα παραιτούμαι πάντα από τους Δασμολογικούς Πόντους αν μπορώ να πείσω τις μεγάλες χώρες να ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. Μια άλλη μεγάλη δύναμη των Δασμών. Χωρίς αυτούς, θα ήταν αδύνατο να πείσω τις χώρες να ΑΝΟΙΞΟΥΝ!!! ΠΑΝΤΑ, ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!!!»

