Εν μέσω πιέσεων των ΗΠΑ προς το Κίεβο για επιτάχυνση των ειρηνευτικών συνομιλιών, η Ουκρανία ανατίναξε πέντε δεξαμενόπλοια του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που μετέφεραν πετρέλαιο της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες.

Υπό τη δεύτερη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά έδωσαν στην Ουκρανία το πράσινο φως να χτυπήσει τον «σκιώδη στόλο». Ενώ υπό τον Τζο Μπάιντεν, η Ουάσινγκτον φοβόταν την κλιμάκωση και αντιτάχθηκε στις επιθέσεις κατά της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαίου σε διεθνή ύδατα, η πολιτική έχει πλέον αλλάξει, αναφέρει το The Atlantic.

Οι δημοσιογράφοι, επικαλούμενοι σχετικές πηγές, σημειώνουν ότι ο Τραμπ δεν έφερε αντίρρηση για χτυπήματα κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου και, σε αρκετές περιπτώσεις, ενέκρινε την παροχή πληροφοριών στην Ουκρανία για να στοχεύσει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η SBU (ουκρανική μυστική υπηρεσία πληροφοριών) ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, με τη Μόσχα να χαρακτηρίζει το περιστατικό «πειρατεία» και να απειλεί για αντίποινα με χτυπήματα κατά πλοίων που μεταφέρουν ουκρανικά προϊόντα. Η αντιπαράθεση έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ασφάλισης πλοίων.

Πέντε «σκιώδη δεξαμενόπλοια» έχουν ήδη χτυπηθεί, καθώς και ρωσικά πλοία που μεταφέρουν όπλα για το Ιράν. Δύο επιθέσεις σημειώθηκαν στα ανοιχτά των ακτών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και δύο ακόμη σημειώθηκαν πιο μακριά: μία στα ανοικτά των βόρειων ακτών της Τουρκίας και η άλλη στη δυτική ακτή της Αφρικής. Η SBU έχει αναλάβει την ευθύνη για τις δύο πρώτες επιθέσεις και αρνήθηκε να σχολιάσει τις άλλες δύο.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, η SBU και άλλες μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χρησιμοποίησαν επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας για να χτυπήσουν ενεργειακές υποδομές εντός της Ρωσίας, ιδίως διυλιστήρια πετρελαίου. Αλλά οι επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα σε διεθνή ύδατα σηματοδοτούν μια δραματική επέκταση αυτής της εκστρατείας, χρονικά προσαρμοσμένη στην υπονόμευση της τελευταίας προσπάθειας των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο.

Περίπου μια εβδομάδα πριν από την πρώτη επίθεση σε δεξαμενόπλοια, στα τέλη Νοεμβρίου, η κυβέρνηση Τραμπ επέμεινε ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία 28 σημείων που περιέχει τις πιο επαχθείς απαιτήσεις της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε, και οι απεσταλμένοι του κατάφεραν να κάνουν πιο ήπιους τους όρους κατά τη διάρκεια αρκετών γύρων διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς. Αλλά η διπλωματική πίεση στον Ζελένσκι τον ανάγκασε να παίξει «στρατιωτικά χαρτιά» στο τραπέζι, για να χρησιμοποιηθεί η ορολογία του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται συνεχώς ότι η Ουκρανία «δεν έχει χαρτιά».

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον του σκιώδους στόλου της Ρωσίας πέτυχαν αυτόν τον στόχο. Απέδειξαν επίσης πώς οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να προκαλέσουν κλιμάκωση των επιθέσεων και των αντεπιθέσεων, καθώς και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την πίεσή τους πριν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μέχρι τώρα, η Ουκρανία απέφευγε να χτυπήσει εμπορικά πλοία σε διεθνή ύδατα, καθώς οι κίνδυνοι για το περιβάλλον, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και την οικονομία της Ουκρανίας θεωρούνταν απαράδεκτα υψηλοί.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έφερε αντίρρηση σε αυτά τα χτυπήματα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Αν και ο Τραμπ συχνά αποκαλούσε τον Πούτιν «φίλο», υποστήριξε τις προσπάθειες της Ουκρανίας να υπονομεύσει τη ρωσική ενεργειακή οικονομία. Ενέκρινε μέτρα για να βοηθήσει την Ουκρανία να χτυπήσει διυλιστήρια πετρελαίου βαθιά σε ρωσικό έδαφος και, τον Οκτώβριο, ενέκρινε κυρώσεις κατά δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας καταδεικνύουν την απογοήτευση του Κιέβου με τις δυτικές κυρώσεις. «Όλο το νόημα των κυρώσεων χάνεται αν δεν επιβληθούν», δήλωσε ένας αξιωματούχος κοντά στον Ζελένσκι. Οι χώρες της ΕΕ έχουν προσπαθήσει να καταπολεμήσουν τον σκιώδη στόλο με νόμιμα μέσα. Ο τελευταίος γύρος κυρώσεων, που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο, εντόπισε 117 πλοία που εμπλέκονται στη μεταφορά ρωσικών καυσίμων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των πλοίων που βρίσκονται σε μαύρη λίστα σε 557, τα οποία απαγορεύεται να εισέλθουν σε ευρωπαϊκά λιμάνια.

Ωστόσο, τέτοια μέτρα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ουκρανίας να σταματήσει αυτά τα πλοία με κάθε δυνατό μέσο. Ο βοηθός του Ζελένσκι αρνήθηκε να πει εάν οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων θα συνεχιστούν ή, εάν ναι, πόσο εκτεταμένες μπορεί να είναι. Είπε ότι θα εξαρτηθεί από την SBU και άλλες μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να αποφασίσουν πώς να αποδυναμώσουν τη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία, την οποία η Ουκρανία θεωρεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο.

Υπενθυμίζεται ότι τη νύχτα της 12ης Δεκεμβρίου, μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, όπου μια σειρά εκρήξεων προκάλεσε μια τεράστια πυρκαγιά. Διαδικτυακές αναφορές δείχνουν ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα τοπικό διυλιστήριο πετρελαίου. Παράλληλα, οι Ειδικές Επιχειρησιακές Δυνάμεις των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιτέθηκαν στα πλοία "Kompozitor Rakhmaninov" και "Askar-Sarydzha" στην Κασπία Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.