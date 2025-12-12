Ένα εμπορικό πλοίο τυλίχτηκε την Παρασκευή στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.
Russian Iskander missiles have struck a cargo ship which is now at port in Odessa. https://t.co/SbFGiO3Jzk pic.twitter.com/ntqjJcYkiC— ayden (@squatsons) December 12, 2025
Το φορτηγό μεταφοράς φορτίου χύδην που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας έχει Τούρκο ιδιοκτήτη, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το Reuters.
Νωρίτερα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή.
