Ένα εμπορικό πλοίο τυλίχτηκε την Παρασκευή στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Russian Iskander missiles have struck a cargo ship which is now at port in Odessa. https://t.co/SbFGiO3Jzk pic.twitter.com/ntqjJcYkiC December 12, 2025

Το φορτηγό μεταφοράς φορτίου χύδην που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας έχει Τούρκο ιδιοκτήτη, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το Reuters.

Νωρίτερα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

