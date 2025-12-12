Λογαριασμός
Ουκρανία: Φλέγεται εμπορικό πλοίο Τούρκου πλοιοκτήτη μετά από ρωσική επίθεση στην Οδησσό - Δείτε βίντεο

Νωρίτερα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή

UPDATE: 17:27
Σκάφος

Ένα εμπορικό πλοίο τυλίχτηκε την Παρασκευή στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το φορτηγό μεταφοράς φορτίου χύδην που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας έχει Τούρκο ιδιοκτήτη, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το Reuters.

Νωρίτερα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή.  

Πηγή: skai.gr

TAGS: Οδησσός Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
