Παραμένει αδιάλλακτη η Μόσχα. Ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ διεμήνυσε την Παρασκευή ότι η εκεχειρία στην Ουκρανία είναι πιθανή μόνο μετά την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς.

Όλο το Ντονμπάς είναι ρωσικό έδαφος, επέμεινε ο Ουσάκοφ, σχολιάζοντας την ιδέα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διεξαχθεί δημοψήφισμα στην περιοχή.

«Όλο το Ντονμπάς είναι ρωσικό», τόνισε, επικαλούμενος μια διάταξη του ρωσικού Συντάγματος.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τμήματα της βορειοανατολικής πόλης Κουπιάνσκ και αρκετά χωριά γύρω από αυτήν, σε μια επιχείρηση που περικύκλωσε τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε στο μεταξύ την Παρασκευή ένας Ουκρανός στρατιωτικός διοικητής, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ρωσικός στρατός είχε δηλώσει τον Νοέμβριο ότι είχε αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του Κουπιάνσκ. Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι η πόλη είχε αλλάξει χέρια και ανέφερε ότι οι μάχες συνεχίζονταν.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.

«Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι οι Ρώσοι στην πόλη είναι εντελώς αποκομμένοι. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε. Τώρα όμως γνωρίζουν ότι είναι περικυκλωμένοι», δήλωσε ο Ιγκόρ Ομπολιένσκι, Ουκρανός διοικητής, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrainska Pravda.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επισκέφθηκε το Κουπιάνσκ, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικές επιτυχίες θα βοηθήσουν τις διπλωματικές προσπάθειες του Κιέβου.

«Σήμερα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιτύχουμε αποτελέσματα στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ώστε η Ουκρανία να επιτύχει αποτελέσματα στη διπλωματία», δήλωσε ο Ζελένσκι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, σε ένα βίντεο που τον δείχνει μπροστά από την πινακίδα με το όνομα της πόλης, σημειώνει το Reuters.

Российская пропаганда и реальность:



"Военкоры" и официоз уже два месяца кричат про взятие Купянска, но реальность немного иная.



Штурмовые группы ВС РФ смогли прорваться в город, но Силы Обороны Украины грамотно купировали прорывы и вернули крупный райцентр под полный… pic.twitter.com/cUaXMzLixg — РБ головного мозга (@belamova) December 12, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.