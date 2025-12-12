Η επιχείρηση διάσωσης για την απομάκρυνση της ηγέτιδας της βενεζουελανικής αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τη χώρα της ως τον ευρωπαϊκό βορρά περιλάμβανε μεταμφιέσεις, δύο βάρκες που διέσχισαν τα φουρτουνιασμένα νερά και μια πτήση. Η πρόσφατη νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, πέρασε από χίλια μύρια κύματα, αλλά τελικά τα κατάφερε. Σύμφωνα με τον άνθρωπο που ισχυρίζεται ότι ηγήθηκε της φυγάδευσης και στο BBC, δεν φοβήθηκε ούτε στιγμή.

Με την κωδική ονομασία «Χρυσός Δυναμίτης», το επικίνδυνο ταξίδι ήταν ψυχρό, υγρό και μακρύ, αλλά η τρομερή Ματσάδο δεν παραπονέθηκε ούτε στιγμή, δήλωσε ο Μπράιαν Στερν, βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και ιδρυτής του οργανισμού διάσωσης Grey Bull Rescue Foundation.

«Η θάλασσα ήταν πολύ άγρια. Απόλυτο σκοτάδι. Χρησιμοποιούσαμε φακούς για να επικοινωνήσουμε. Ήταν τρομακτικό, πολλά θα μπορούσαν να πάνε στραβά».

Παρά τους κινδύνους, τίποτα δεν πήγε στραβά. Η Ματσάδο έφτασε με ασφάλεια στο Όσλο της Νορβηγίας για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Η Ματσάδο ζούσε κρυμμένη στη χώρα της μετά τις ευρέως αμφισβητούμενες εκλογές του περασμένου έτους και δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τον Ιανουάριο. Τα ενήλικα παιδιά της, που δεν είχε δει επί δύο χρόνια, την περίμεναν στο Όσλο.

Η Grey Bull ειδικεύεται σε επιχειρήσεις διάσωσης και εκκένωσης, ιδιαίτερα από ζώνες συγκρούσεων και καταστροφών. Εκπρόσωπος της ομάδας της Ματσάδο επιβεβαίωσε στο CBS News, εταίρο του BBC στις ΗΠΑ, ότι ο οργανισμός ήταν πίσω από την επιχείρηση διάσωσης.

Ο κ. Στερν είπε ότι η Grey Bull οικοδομούσε παρουσία στην Καραϊβική επί μήνες - τόσο στη Βενεζουέλα όσο και στο γειτονικό νησί Αρούμπα - προκειμένου να προετοιμαστεί για πιθανές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα. «Χτίζουμε υποδομές στο έδαφος της Βενεζουέλας, σχεδιασμένες να απομακρύνουν Αμερικανούς, συμμάχους, Βρετανούς και άλλους ανθρώπους, αν ξεσπάσει πόλεμος στη Βενεζουέλα», είπε στο BBC.

Οι φήμες για πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας εντείνονταν, μετά την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρόεδρο Μαδούρο να παραιτηθεί, κατηγορώντας τον ότι στέλνει ναρκωτικά και δολοφόνους στις ΗΠΑ. Ο κ. Στερν είπε ότι η δυσκολία στην περίπτωση αυτή ήταν η ασφαλής μεταφορά ενός τόσο αναγνωρίσιμου προσώπου όσο η Μαρία Κορίνα Ματσάδο – ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

Καμία από τις υποδομές που είχε δημιουργήσει η εταιρεία του στη χώρα, όπως είπε, δεν ήταν «σχεδιασμένη για το δεύτερο πιο δημοφιλές άτομο σε ολόκληρη τη χώρα, με έναν στόχο ζωγραφισμένο στην πλάτη της».

Όταν ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την ομάδα της Ματσάδο, εκείνοι δεν αποκάλυψαν αμέσως την ταυτότητά της. Ωστόσο, ο κ. Στερν υποστήριξε ότι κατάλαβε.

Όταν επικοινώνησαν μαζί του στις αρχές Δεκεμβρίου, μέσω ενός γνωστού που είχε επαφή με την ομάδα της Ματσάδο, αυτό ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, η δεύτερη προσπάθεια να τη βγάλουν εκτός της Βενεζουέλας, καθώς το πρώτο σχέδιο «δεν πήγε καλά».

Η επιχείρηση ονομάστηκε «Χρυσός Δυναμίτης» επειδή «ο Νόμπελ εφηύρε τη δυναμίτιδα» και η Ματσάδο προσπαθούσε να φτάσει στο Όσλο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης.

Οι εξελίξεις ήταν γρήγορες. Ο κ. Στερν είπε ότι μίλησε με την ομάδα της ένα παρασκευοσαββατοκύριακο, αναπτύχθηκαν την Κυριακή και μέχρι την Τρίτη η αποστολή είχε ολοκληρωθεί.

Η ομάδα του εξέτασε διάφορους τρόπους διαφυγής, καταλήγοντας σε ένα σχέδιο που περιλάμβανε μια ταραχώδη θαλάσσια διαδρομή.

Για να προστατεύσει τη μελλοντική του δράση στη Βενεζουέλα, ο κ. Στερν μπορεί να αποκαλύψει μόνο περιορισμένες λεπτομέρειες.

Οδικώς, μετέφεραν τη Ματσάδο από το σπίτι όπου κρυβόταν σε ένα σημείο επιβίβασης για μια μικρή βάρκα, η οποία την μετέφερε ανοιχτά στη θάλασσα, σε μια λίγο μεγαλύτερη βάρκα όπου συναντήθηκε με τον ίδιο.

Το ταξίδι έγινε με πολύ άγρια θάλασσα, με κύματα έως τρία μέτρα ύψος μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, είπε.

«Το ταξίδι δεν ήταν ευχάριστο. Ήταν κρύο, πολύ υγρό, ήμασταν όλοι μούσκεμα, τα κύματα ήταν πολύ άγρια, κι αυτό το εκμεταλλευτήκαμε προς όφελός μας. Την αποβιβάσαμε στην ξηρά, την οδηγήσαμε στο σημείο όπου ήταν το αεροπλάνο της και πέταξε για τη Νορβηγία».

Καθ’ όλη τη διάρκεια, λήφθηκαν διάφορα μέτρα για να καλυφθεί και να μεταμφιεστεί το πρόσωπο της Ματσάδο, καθώς και το ψηφιακό της προφίλ, εξαιτίας της μεγάλης αναγνωρισιμότητάς της. «Η απειλή της βιομετρικής αναγνώρισης είναι πολύ πραγματική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι έλαβαν μέτρα ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί μέσω του κινητού της.

Είπε ακόμη ότι η Ματσάδο ήταν «φοβερή» παρά τις συνθήκες. Δέχτηκε μια ζακέτα για ζεστασιά, αλλά δεν ζήτησε τίποτα άλλο.

«Ήταν μούσκεμα και παγωμένη και δεν παραπονέθηκε ούτε μία φορά», είπε γελώντας, αναγνωρίζοντας ότι η επιχείρηση ήταν πολύ επικίνδυνη, καθώς η θάλασσα είναι «αμείλικτη».

«Αν οδηγώ μια βάρκα και μου σκάσει η μηχανή, κολυμπάω πίσω στη Βενεζουέλα».

Όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των Βενεζουελάνων που βοήθησαν στην επιχείρηση, ο κ. Στερν είπε ότι κράτησαν τις ταυτότητές τους κρυφές και ότι «η Grey Bull κάνει πολλές επιχειρήσεις εξαπάτησης». Πολλοί από όσους βοήθησαν δεν συνειδητοποίησαν καν ότι δούλευαν για εκείνον, είπε, ενώ άλλοι θεωρούν ότι «ξέρουν όλη την ιστορία», αλλά στην πραγματικότητα δεν τη γνωρίζουν.

«Υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν πράγματα που, από τη δική τους οπτική, ήταν ασήμαντα – αλλά από τη δική μας ήταν κρίσιμα για την αποστολή».

Πρόσθεσε ότι η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από δωρητές και όχι από την κυβέρνηση των ΗΠΑ: «Δεν έχουμε λάβει ούτε ευχαριστήριο σημείωμα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, πόσο μάλλον ένα δολάριο».

Ο κ. Στερν είπε ότι συντόνισε εν μέρει με ορισμένα κράτη, καθώς και με υπηρεσίες πληροφοριών και διπλωματικές υπηρεσίες διάφορων χωρών. Σε αυτό περιλαμβανόταν και μια ανεπίσημη ειδοποίηση προς τις ΗΠΑ.

Η Ματσάδο έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα, αλλά ο κ. Στερν είπε ότι τη συμβούλευσε να μην το κάνει.

«Της είπα: “Μην επιστρέψεις. Είσαι μητέρα. Σε χρειαζόμαστε”. Εκείνη θα κάνει αυτό που θέλει… Καταλαβαίνω γιατί θέλει να επιστρέψει, γιατί είναι ηρωίδα για τον λαό της. Εύχομαι να μη γυρίσει. Έχω το προαίσθημα ότι θα το κάνει».

Πηγή: skai.gr

