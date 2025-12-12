Το Ιράν συνέλαβε τη, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ναρτζές Μοχαμαντί

Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναρτζές Μοχαμαντί την Παρασκευή, σύμφωνα με «επαληθευμένες αναφορές» καθώς και τον αδελφό της, Μεχντί.

Η Μοχαμαντί «συνελήφθη βίαια» από τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία κατά τη διάρκεια μνημοσύνου για τον Χοσρό Αλικόρντι, έναν δικηγόρο που πρόσφατα βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του.

Δεν είναι σαφές πού ακριβώς στο Ιράν κρατείται.

Η Μοχαμαντί κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 και θεωρείται μια από τις δυναμικές υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών ως κρατούμενη στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, όπου και ως είθισται, εκτίουν τις ποινές τους οι επικριτές του καθεστώτος.

Εκτίει ποινή 31 ετών, κατηγορούμενη για ενέργειες κατά της εθνικής ασφάλειας και διάδοση προπαγάνδας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, οι ιρανικές αρχές ανέστειλαν την ποινή της για τρεις εβδομάδες ώστε να αναρρώσει από χειρουργική επέμβαση που είχε υποβληθεί τον Νοέμβριο, κατά την οποία αφαιρέθηκε τμήμα οστού στο κάτω δεξί πόδι της, καθώς οι γιατροί είχαν εντοπίσει πιθανή κακοήθεια.

Η Μοχαμαντί αναμενόταν να επιστρέψει στη φυλακή σύντομα.

Τον τελευταίο χρόνο συνέχισε την ακτιβιστική της δράση, μιλώντας όλο και πιο ανοικτά για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και παρεμβαίνοντας σε διεθνείς εκδηλώσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, η Μοχαμαντί έγραψε άρθρο για το περιοδικό Time, στο οποίο ανέφερε ότι ο ιρανικός λαός δεν μπορεί να βιώσει πραγματική ειρήνη, καθώς το κράτος ελέγχει κάθε πτυχή της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής τους.

«Η ειρήνη τους διαταράσσεται από επιτήρηση, λογοκρισία, αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και τη διαρκή απειλή βίας», έγραψε. Στο άρθρο κάλεσε σε ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών του Ιράν, των ανεξάρτητων ΜΜΕ και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών.

Σε συνέντευξή της στη Christiane Amanpour του CNN τον Δεκέμβριο του 2024, όσο βρισκόταν σε τρίτη εβδομάδα ιατρικής άδειας από τη φυλακή, παρέμεινε αμετακίνητη στις απόψεις της.

«Είτε βρίσκομαι μέσα στην Εβίν είτε έξω από την Εβίν, ο στόχος μου είναι σαφής· και μέχρι να πετύχουμε Δημοκρατία, δεν θα σταματήσουμε», είπε και πρόσθεσε πως «Θέλουμε ελευθερία και ισότητα… Από όποια πλευρά του τοίχου κι αν βρίσκομαι, θα συνεχίσω τον αγώνα μου».

Το Ίδρυμα Ναρτζές ανέφερε ότι αρκετοί ακόμη ακτιβιστές συνελήφθησαν στη διάρκεια του μνημοσύνου, ωστόσο οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες.

Κάλεσε για «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνται επειδή παρευρέθηκαν σε τελετή μνήμης για να αποτίσουν φόρο τιμής και να δείξουν αλληλεγγύη».

