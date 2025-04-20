Βατικανό: Ο πάπας Φραγκίσκος δέχτηκε τον Τζέι Ντι Βανς "για μερικά λεπτά"

Ο πάπας Φραγκίσκος δέχτηκε σήμερα, για μερικά λεπτά, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, στο περιθώριο του εορτασμού του Πάσχα, δύο μήνες μετά τη σφοδρή κριτική που είχε ασκήσει εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Επρόκειτο για μια «ιδιωτική συνάντηση μερικών λεπτών» στην κατοικία του πάπα στο Βατικανό, λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Οι δύο άνδρες «αντάλλαξαν ευχές με την ευκαιρία του Πάσχα» ανέφερε το Βατικανό στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αγία Έδρα, ο Βανς είπε ότι «χαίρεται» που βλέπει ότι βελτιώθηκε η υγεία του ποντίφικα. «Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Προσεύχομαι για εσάς καθημερινά. Ο Θεός να σας ευλογεί», πρόσθεσε, σφίγγοντάς του το χέρι.

Ο πάπας πρόσφερε στον Αμερικανό αντιπρόεδρο δώρα, όπως κομποσκοίνια, μια γραβάτα με τον θυρεό του Βατικανού και σοκολατένια αυγά για τα τρία μικρά παιδιά του.

«Συναντήθηκα σήμερα με τον Άγιο Πατέρα, τον πάπα Φραγκίσκο. Τον ευχαριστώ που με προσκάλεσε και προσεύχομαι για την υγεία του. Καλό Πάσχα», έγραψε στη συνέχεια ο Βανς στην πλατφόρμα Χ.

Ο Βανς, που ασπάστηκε τον καθολικισμό σε ηλικία 35 ετών, είχε συναντηθεί το Σάββατο με τον Ιταλό καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, τον «υπ’ αριθμόν 2» αξιωματούχο της Αγίας Έδρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.