Αμερικανική εταιρεία δικηγόρων για την οποία εργάζεται ο σύζυγος της Κάμαλα Χάρις, Νταγκ Έμχοφ, και η οποία αντιμετώπιζε απειλή κυρώσεων από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε συμφωνία με τον πρόεδρο, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο ίδιος ο Τραμπ.

Η Willkie Farr & Gallagher απασχολεί όχι μόνο τον Έμχοφ, τον πρώην δεύτερο κύριο, αλλά και δυο από τα μέλη της επιτροπής του κοινοβουλίου η οποία είχε διενεργήσει την έρευνα για την επίθεση στο Καπιτώλιο από οπαδούς του Ρεπουμπλικάνου την 6η Ιανουαρίου 2021.

Η συμφωνία που κλείστηκε προβλέπει πως η εταιρεία θα προσφέρει pro bono —χωρίς να αμείβεται— νομικές υπηρεσίες αξίας 100 εκατ. δολαρίων σε υποθέσεις που υποστηρίζουν και οι δύο πλευρές, ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, ιδίως σε βετεράνους, στρατιωτικούς, αστυνομικούς και μέλη υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Δικηγορικές εταιρίες κλείνουν συμφωνία με τον Τραμπ για να γλιτώσουν τις κυρώσεις

Αφότου ανέλαβε την εξουσία , ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων βάζοντας στο στόχαστρο πέντε δικηγορικές εταιρίες, απαγορεύοντας σε στελέχη τους να συμβουλεύονται διαβαθμισμένο ή εμπιστευτικό υλικό, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε δημόσια κτίρια και δημόσιους λειτουργούς και ακυρώνοντας κρατικές συμβάσεις που τους είχαν ανατεθεί.

Η Willkie Far & Gallagher ήταν ανάμεσα στους επόμενους στόχους στον κατάλογο, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξάλλου την 22η Μαρτίου διέταξε τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφαλείας να επιβάλλουν κυρώσεις σε εταιρείες δικηγόρων οι οποίες εμπλέκονται σε «μάταιες ή παράλογες» αντιδικίες με την κυβέρνησή του — ιδίως όσον αφορά υποθέσεις μετανάστευσης.

Η εταιρεία δικηγόρων Skaddenn έκλεισε παρόμοια συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Άλλη εταιρεία —η Paul, Weiss— εξασφάλισε a contrario την απόσυρση του προεδρικού διατάγματος κλείνοντας συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ που καταγγέλθηκε από μεγάλο μέρος του δικηγορικού κόσμου στις ΗΠΑ, καθώς τη θεώρησε «παράδοση» από πλευρά της.

Η εταιρεία δέχτηκε να «αναγνωρίσει τις κατακριτέες ενέργειες» πρώην συνεταίρου, του Μαρκ Πόμεραντζ, και συναίνεσε να προσφέρει και αυτή επίσης δωρεάν υπηρεσίες αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηριχτούν «προτεραιότητες της κυβέρνησης», ιδίως σε βετεράνους και στο πλαίσιο του «αγώνα κατά του αντισημιτισμού», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ανάμεσα στις εταιρείες που μπήκαν στο στόχαστρο των προεδρικών διαταγμάτων ήταν ακόμα η Perkins Coie, η οποία εκπροσώπησε Δημοκρατικούς αντιπάλους του στην εκστρατεία ενόψει των εκλογών του 2016, που είχε κερδίσει ο μεγιστάνας, καθώς και οι WilmerHale και Jenner & Block, που απασχολούσαν ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει στην έρευνα για τη φερόμενη αθέμιτη σύμπραξη της Ρωσίας και της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ.

Και οι τρεις προσέφυγαν στη δικαιοσύνη εναντίον των προεδρικών διαταγμάτων.

