Στην τελευταία του ενημέρωση προς το Συμβουλίου Ασφαλείας ως Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο Φιλίππο Γκράντι παρουσίασε μια ζοφερή εικόνα ενός κόσμου βυθισμένου στις συγκρούσεις, προειδοποιώντας ότι «βιώνουμε μια εποχή πολέμου, μια εποχή κρίσης».

Αναδεικνύοντας τις 120 ενεργές συγκρούσεις παγκοσμίως, κατήγγειλε τη διάβρωση των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, επισημαίνοντας ότι οι άμαχοι και οι ανθρωπιστικοί φορείς στοχοποιούνται συστηματικά.

Από το Σουδάν μέχρι την Ουκρανία, από το Σαχέλ μέχρι τη Μιανμάρ, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μέχρι την Αϊτή, ανέφερε, η βία συνεχίζεται.

Ο κ. Γκράντι επικαλέστηκε τα λόγια του Πάπα Φραγκίσκου ότι «κάθε πόλεμος αντιπροσωπεύει όχι μόνο ήττα της πολιτικής αλλά και μια επαίσχυντη υποχώρηση. Έχει φύγει, δυστυχώς, αλλά τα λόγια του παραμένουν, πιο επείγοντα από ποτέ».

Άσκησε κριτική στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δηλώνοντας ότι «το σώμα αυτό αποτυγχάνει διαχρονικά να εκπληρώσει την αποστολή του» για τη διατήρηση της ειρήνης. Εκπροσωπώντας τα 123 εκατομμύρια εκτοπισμένων, παρακάλεσε τα κράτη-μέλη «να μην υποκύπτουν στην ήττα της διπλωματίας». Ανέδειξε την τραγωδία του Σουδάν, όπου «το ένα τρίτο» του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί, περιγράφοντας μια κατάσταση «τυφλής βίας, ασθενειών, λιμού και σεξουαλικών εγκλημάτων».

Αναφερόμενος στους Σουδανούς πρόσφυγες, επαίνεσε τη φιλοξενία του Τσαντ παρά τους ελάχιστους πόρους, σημειώνοντας ότι «εκείνο που λείπει είναι οι πόροι, ώστε να συνεχίσουν να υποδέχονται πρόσφυγες». Προειδοποίησε ότι η κρίση στο Σουδάν μπορεί να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή, καθώς «περισσότεροι από 200.000 Σουδανοί βρίσκονται ήδη στη Λιβύη» και ενδέχεται να κινηθούν προς την Ευρώπη.

Σχετικά με την Ουκρανία, ο κ. Γκράντι περιέγραψε τις καταστροφικές επιπτώσεις που είδε στις επισκέψεις του, τονίζοντας ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη «η μοίρα των 10 εκατομμυρίων εκτοπισμένων Ουκρανών» και προειδοποίησε ότι δεν θα επιστρέψουν αν δεν υπάρχει εγγύηση για την ασφάλεια τους.

Για τη Μιανμάρ, τόνισε την ανάγκη για άνοιγμα διαλόγου με στόχο την επίλυση της κρίσης των Ροχίνγκια. «Ο διάλογος με όλα τα μέρη αποτελεί κρίσιμο πρώτο βήμα» ανέφερε.

Εξέφρασε επίσης συγκρατημένη αισιοδοξία για τη Συρία, όπου «πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ήδη επιστρέψει» από τον Δεκέμβριο 2024, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται χαλάρωση των κυρώσεων και στήριξη στην οικονομική ανάκαμψη. «Σας ζητώ να πάρετε πολιτικό και οικονομικό ρίσκο» τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση του προειδοποίησε για τις επιπτώσεις των περικοπών στην ανθρωπιστική βοήθεια, τονίζοντας ότι «η βοήθεια προσφέρει σταθερότητα» και ότι οι περικοπές «ήδη έχουν θανατηφόρες συνέπειες σε εκατομμύρια ζωές». «Πρέπει να πετύχετε. Το οφείλετε όχι μόνο σε όσους έχουν εκτοπιστεί και στηρίζονται σε εσάς. Το οφείλετε και στους ίδιους τους εαυτούς σας» ανέφερε.

O Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης ανέφερε ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός είναι μία από τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές κρίσεις της εποχής μας και υπογράμμισε την υποστήριξη της Ελλάδας στο έργο του Ύπατου Αρμοστή Φίλιπο Γκράντι, όπως και στην εφαρμογή της εντολής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Τόνισε ότι η Ελλάδα συμβάλλει φιλοξενώντας σημαντικό αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο, σε σχέση με τον πληθυσμό της και επιβεβαίωσε την ανάγκη τήρησης του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, της αντιστροφής της τάσης εκτοπισμού, της αύξησης της χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας και την δέσμευση για την προστασία των αναγκαστικά εκτοπισμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.