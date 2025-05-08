Γάζα: Οι προμήθειες της World Central Kitchen εξαντλήθηκαν

Η αμερικανική οργάνωση αρωγής World Central Kitchen (WCK) ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως δεν μπορεί πλέον να ετοιμάζει γεύματα για τους πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας της απαγόρευσης της εισόδου εφοδίων στον θύλακο από τον στρατό του Ισραήλ.

«Αφού κάναμε διανομή 130 εκατομμυρίων και πλέον γευμάτων και 26 εκατομμυρίων ψωμιών τους τελευταίους 18 μήνες, δεν έχουμε πλέον προμήθειες για να μαγειρέψουμε γεύματα ούτε για να φτιάξουμε ψωμί στη Γάζα», συνόψισε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

Από τη 2η Μαρτίου, το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό παραθαλάσσιο θύλακο υπό πολιορκία με περίπου 2,4 εκατ. κατοίκους προπολεμικά.

Οι αρχές του Ισραήλ κατηγορούν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταχράται την ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με έλλειψη τροφίμων.

Η WCK εξήγησε ότι οι ομάδες της δεν μπορούν να ανεφοδιαστούν εξαιτίας του αποκλεισμού και ότι τα υλικά που διέθεταν έχουν πλέον εξαντληθεί.

Πολλά «φορτηγά μας —γεμάτα τρόφιμα και προμήθειες— περιμένουν στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία και στο Ισραήλ, έτοιμα να εισέλθουν στη Γάζα. Αλλά δεν μπορούν να κινηθούν χωρίς άδεια. Πρέπει να επιτραπεί να υπάρξει ροή βοήθειας», επισήμανε ο ιδρυτής της WCK Χοσέ Αντρές.

Η οργάνωση σημείωσε πως ομάδες της θα συνεχίσουν να διανέμουν απόλυτα απαραίτητο πόσιμο νερό όσο υπάρχουν ακόμη προμήθειες και όπου είναι δυνατό.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του ΟΗΕ ανακοίνωσε επίσης στα τέλη του Απριλίου ότι τα αποθέματα τροφίμων του στη Γάζα εξαντλήθηκαν.

Ενώ το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) τόνισε πως δεν έχει πλέον στη διάθεσή του αλεύρι.

