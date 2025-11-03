ΗΠΑ: Ανακαινίζουν μια εγκαταλελειμμένη βάση στο Πουέρτο Ρίκο κοντά στη Βενεζουέλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαινίζουν μια εγκαταλελειμμένη βάση στο Πουέρτο Ρίκο, στο πλαίσιο πιθανών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο δορυφορικές φωτογραφίες. Η είδηση έρχεται στον απόηχο της συνέντευξης του Ντόναλντ Τραμπ στο CBS, που τόνισε ότι «πιστεύει ότι οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο είναι μετρημένες».

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι κατασκευαστικές εργασίες στην πρώην ναυτική βάση Roosevelt Roads στο Πουέρτο Ρίκο, η οποία έκλεισε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου, με εργασίες καθαρισμού και ανακατασκευής των διαδρόμων που οδηγούν στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης (δορυφορικές εικόνες). Εκτός αυτού, οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν και ενισχύουν τις υποδομές πολιτικών αεροδρομίων στο Πουέρτο Ρίκο και στο νησί Σαιντ Κρουά, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Αυτά τα εδάφη βρίσκονται περίπου 800 χιλιόμετρα από τη Βενεζουέλα.

Η Ουάσινγκτον κατηγόρησε το Καράκας ότι «δεν παίρνει αρκετά μέτρα» για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Με αυτό το πρόσχημα, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν μεγάλες δυνάμεις στην Καραϊβική. Η εφημερίδα Miami Herald ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενη πηγές, ότι «η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει την απόφαση να επιτεθεί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός του εδάφους της Βενεζουέλας και οι επιθέσεις θα μπορούσαν να γίνουν ανά πάσα στιγμή». Μιλώντας πάντως σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι είχε λάβει απόφαση να πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα.

Reuters/ Google Earth / Airbus, Planet Labs PBC

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.