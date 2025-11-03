Γερμανία: Επανεξοπλίζεται «σαν αστακός» ενόψει Ρωσίας

Από περίγελος της Ευρώπης η Γερμανία αναδεικνύεται και πάλι σε στρατιωτική μηχανή. Καθώς οι στρατιώτες της 371ης ταξιαρχίας Panzergrenadierbataillon συγκεντρώνονταν μαζί με συμμάχους για ασκήσεις στη Νορβηγία, υποτίθεται ότι θα επιδείκνυαν τις δυνατότητες μιας επίλεκτης, ταχείας αντίδρασης δύναμης του ΝΑΤΟ.

Αντίθετα, οι ασκήσεις τους έμοιαζαν με φάρσα, καθώς τα κακώς εξοπλισμένα γερμανικά στρατεύματα αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν... μαύρες σκούπες αντί για πολυβόλα στα οχήματα μεταφοράς προσωπικού αναφέρει η Telegraph.

Το ντροπιαστικό περιστατικό, συνέβη πριν από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία καθότι ο γερμανικός ομοσπονδιακός στρατός, γνωστός και ως Bundeswehr, αντιμετώπιζε ελλείψεις εξοπλισμού που ανάγκασαν επίσης τη χρήση συνηθισμένων βαν Mercedes αντί για τεθωρακισμένα οχήματα σε μια άλλη σημαντική άσκηση.

Και ενόσω το Βερολίνο προσπαθούσε να υποβαθμίσει τη χρήση των... σκουπών, στους συμμάχους φάνηκε εμβληματικό περιστατικό της παραμέλησης των στρατιωτικών δαπανών από τη Γερμανία.

«Θεωρήθηκε λίγο αστείο», τόνισε ο Φράνσις Τούσα, ανεξάρτητος αναλυτής άμυνας.

Αλλά οι καιροί αλλάζουν. Και απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, η γερμανική πολεμική μηχανή ενισχύεται ξανά - και δείχνει ότι είναι μια δύναμη που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Στο πλαίσιο των ριζικών μεταρρυθμίσεων που προώθησε ο Φρίντριχ Μερτς, ο καγκελάριος, το Βερολίνο φέτος άρει όλους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς στις αμυντικές δαπάνες για να χτίσει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης.

Η αναθεώρηση άνοιξε το δρόμο για μαζικές αγορές εξοπλισμού, όπως άρματα μάχης, πυροβολικό, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, που κοστίζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια λίρες, καθώς η Bundeswehr προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την απειλή που θέτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συνολικά, η Γερμανία δαπάνησε πέρυσι περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ για αμυντικούς εξοπλισμούς, ενώ έχει καταρτίσει σχέδια για να δαπανήσει επιπλέον 377 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο ιστορικός επανεξοπλισμός πρόκειται να μετατρέψει τη Γερμανία σε «πυλώνα» του ΝΑΤΟ για άλλη μια φορά, με τεράστιες επιπτώσεις στην ασφάλεια της ηπείρου.

«Στοχεύουν στον μεγαλύτερο και ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη, επομένως από πολλές απόψεις επιστρέφουν στον παραδοσιακό ρόλο τους κατά τον Ψυχρό Πόλεμο», λέει ο Έντουαρντ Άρνολντ, του Βασιλικού Ινστιτούτου Ενωμένων Υπηρεσιών (Rusi), μιας στρατιωτικής δεξαμενής σκέψης.

Σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, ο ρόλος της Γερμανίας θα είναι στρατηγικής σημασίας.

Παράλληλα με τα στρατεύματα που είναι μόνιμα σταθμευμένα στη Λιθουανία, οι κύριες δυνάμεις της Bundeswehr αναμένεται να σπεύσουν να προωθηθούν για να υποστηρίξουν συμμάχους όπως η Πολωνία στην αναχαίτιση των δυνάμεων της Μόσχας και στην ανάκτηση χαμένων εδαφών.

«Αναμένεται πραγματικά να παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων δυνατοτήτων στην ηπειρωτική Ευρώπη», λέει ο Άρνολντ.

«Από τη Γερμανία και την Πολωνία θα προέλθει μεγάλο μέρος της ισχύος πυρός και του βάρους, καθώς και από τις ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

