Ερωτήματα για τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τη Βενεζουέλα αλλά και ανησυχίες εγείρει η αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Θάλασσα της Καραϊβικής και τον Ανατολικό Ειρηνικό.

Ανησυχίες που ενέτειναν οι δορυφορικές εικόνες ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου να πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις σε απόσταση μικρότερη των 200 χλμ. από την ακτογραμμή της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν επαληθευτεί από το Sky News.

Κι αυτό γιατί, όπως σημειώνει ο ειδικός σε θέματα άμυνας και πρώην συνταγματάρχης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Μαρκ Καντσιάν, σύμφωνα με το Sky News, η επιχείρηση μπορεί να εκληφθεί από το αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας, υπό τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, ως τακτική εκφοβισμού.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην ευρύτερη περιοχή πλοία πολέμου, αεροσκάφη και χιλιάδες στρατιωτικό προσωπικό.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι στοχεύουν τα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, αλλά η αυξανόμενη αμερικανική στρατιωτική παρουσία έχει προκαλέσει εικασίες ότι η Ουάσιγκτον ίσως προετοιμάζεται να πλήξει κρίσιμους βενεζουελάνικους στρατιωτικούς στόχους χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Στις 24 Οκτωβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «τα ναρκωτικά που έρχονται με τη θάλασσα είναι το 5% αυτών που έρχοντας πριν από έναν χρόνο, οπότε τώρα έρχονται από την ξηρά, και ακόμη και η ξηρά προκαλεί ανησυχίες γιατί τους είπα ότι αυτό θα είναι το επόμενο».

Σε ανακοινώσεις τους ο Τραμπ και ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ στο Truth Social και στο X αντίστοιχα, υποστηρίζουν ότι 61 άτομα έχουν σκοτωθεί στις επιδρομές κατά νακροπλοίων από τότε που ανακοινώθηκε η πρώτη επίθεση στις 2 Σεπτεμβρίου.

Στις 30 Οκτωβρίου η στρατιωτική διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδια για την περιοχή της Κεντρικής Αμερικής, της Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής, ανάρτησε μάλιστα βίντεο και φωτογραφίες στο X που δείχνουν πεζοναύτες να διεξάγουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Το Sky News επαλήθευσε δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τη θέση του USS Iwo Jima, του πλοίου όπου διεξήχθησαν οι συγκεκριμένες ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Οι εικόνες δείχνουν το πλοίο σε απόσταση μικρότερη των 200 χλμ. από την ακτή της Βενεζουέλας.

Το USS Iwo Jima είναι αμφίβιο πλοίο εφόδου και αποτελεί βασικό στοιχείο των αμερικανικών εκστρατευτικών δυνάμεων, ικανό να πραγματοποιήσει αμφίβιες εισβολές. Το πλοίο μάλιστα συνόδευαν δύο ακόμη αντιτορπιλικά των ΗΠΑ, που κινούνται σε απόσταση περίπου 20 χλμ. το ένα από το άλλο.

Η άφιξη του πλοίου ακολουθεί την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford επίσης μετακινείται προς την Καραϊβική, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά.

Ο Σον Παρνέλ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Χέγκσεθ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X στις 24 Οκτωβρίου ότι οι δυνάμεις θα «ενισχύσουν και θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες με στόχο να διαταράξουν τη διακίνηση ναρκωτικών και να αποδομήσουν» διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις.

Ενώ φάνηκε πως αναφερόταν σε αλιευτικά σκάφη που υπήρχαν υποψίες ότι διακινούσαν ναρκωτικά, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που να το επιβεβαιώνει.

Με την ανάπτυξη των νέων αμερικανικών πλοίων στην περιοχή σημαίνει περίπου το 14% του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα βρίσκεται πλέον στην Καραϊβική, καταδεικνύοντας τη σημαντική αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

Το USS Gerald R. Ford εντοπίστηκε ανοιχτά της ακτής της Ιταλίας κατά την πορεία του προς την Καραϊβική στις 29 Οκτωβρίου.

Ο Μαρκ Καντσιάν, ανώτερος σύμβουλος άμυνας και ασφάλειας στο Κέντρο Στρατηγικών Διεθνών Σπουδών (CSIS), δήλωσε στο Sky News ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μόνο 11 αεροπλανοφόρα, και τρία βρίσκονται στη θάλασσα κάθε φορά. Άρα, η μετακίνηση ενός στην Καραϊβική είναι πολύ σημαντική. Ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο καθεστώς Μαδούρο και ενισχύει την πολλή πολεμική ισχύ στην Καραϊβική».

Πρόσθεσε ότι, όταν το αεροπλανοφόρο φτάσει στην Καραϊβική, θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. «Αν η κυβέρνηση θέλει να διεξαγάγει επιθέσεις, η άφιξη του Ford θα ανοίξει τον δρόμο για αυτές τις επιθέσεις», τόνισε.

Στις 30 Οκτωβρίου η Wall Street Journal μετέδωσε πως αμερικανικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως η διοίκηση Τραμπ έχει εντοπίσει στόχους στη Βενεζουέλα, οι οποίοι περιλαμβάνουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη λαθραία διακίνηση ναρκωτικών.

Είναι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford κατάλληλο για τον εντοπισμό σκαφών ναρκωτικών;

Ο Νικ Μπράουν, διευθυντής στην εταιρεία πληροφοριών άμυνας Janes, δήλωσε στο Sky News ότι «το Gerald R. Ford είναι το νεότερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού Ναυτικού και το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που υπηρετεί αυτήν τη στιγμή».

Πρόσθεσε ότι διαθέτει 4.805 μέλη πληρώματος και πλήρη γκάμα βομβών ακριβείας αέρος-εδάφους, πυραύλων και ρουκετών «ικανών να πλήξουν μεγάλη ποικιλία τακτικών και στρατηγικών στόχων».

Το αεροπλανοφόρο μεταφέρει επίσης σημαντικό αριθμό μαχητικών, συνήθως 24 F/A-18 και 24 F-35.

Ο Καντσιάν από τη μεριά του σημειώνει ότι «δεν είναι το καταλληλότερο για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών. Τα μαχητικά αεροσκάφη είναι πολύ ισχυρά, αλλά κινούνται πολύ γρήγορα για να εντοπίσουν μικρά σκάφη. Υπάρχουν κάποια ελικόπτερα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά αυτό για το οποίο το αεροπλανοφόρο είναι ιδανικό είναι για επιθέσεις εναντίον εχθρικών στρατιωτικών δυνάμεων ή στόχων στην ξηρά. Τα αεροσκάφη επιχειρούν με 500, 600 μίλια την ώρα. Άρα πάνε πολύ γρήγορα. Και για να εντοπίσεις ένα μικρό σκάφος και να το ταυτοποιήσεις, είναι πολύ δύσκολο».

Αυξανόμενη η πίεση και στον αέρα

Εκτός από τη θάλασσα, οι ΗΠΑ φαίνεται να εντείνουν την παρουσία τους και στον εναέριο χώρο πάνω από την Καραϊβική. Δεδομένα ιχνηλάτησης πτήσεων δείχνουν ότι βομβαρδιστικά Β-1 και Β-52 των ΗΠΑ έχουν πετάξει πρόσφατα κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

Το Β1-Β είναι κατά βάση ένα ταχύ και ισχυρό συμβατικό «βομβαρδιστικό» σχεδιασμένο για γρήγορα πλήγματα ακριβείας, ενώ το Β-52 είναι ένα ευέλικτο, μεγάλου βεληνεκούς «αεροσκάφος μεταφοράς πυραύλων».

Δεδομένα ιχνηλάτησης πτήσεων της 27ης Οκτωβρίου δείχνουν δύο B1-B να πετούν πάνω από την Καραϊβική, καταδεικνύοντας την αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καντσιάν.

Τρία βομβαρδιστικά B-52 εντοπίστηκαν επίσης, σύμφωνα με δεδομένα ιχνηλάτησης στις 30 Οκτωβρίου, να απογειώνονται από την Τζάκσονβιλ (Φλόριντα) και το Σίβπορτ (Λουιζιάνα) και να εκτελούν πτήσεις στις γύρω περιοχές για δύο ώρες πριν επιστρέψουν στη βάση τους.

Δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Sky News δείχνουν έξι μαχητικά F-35B, ικανά να εκτελούν αποστολές ακριβείας αέρος-εδάφους, ηλεκτρονικού πολέμου, συλλογής πληροφοριών και αέρος-αέρος ταυτόχρονα, στο Πουέρτο Ρίκο στις 17 Οκτωβρίου.

Κριτική για τις επιθέσεις κατά ναρκοπλοίων

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον, με την στρατιωτική διοίκηση να δέχεται ωστόσο κριτική για την επιλογή στόχων στη Θάλασσα της Καραϊβικής αντί για τον Ανατολικό Ειρηνικό.

Όπως εξηγεί ο Μαρκ Καντσιάν, «μεγάλο μέρος των ροών ναρκωτικών που φτάνουν στις ΗΠΑ φέρεται ότι ακολουθεί τη διαδρομή του Ειρηνικού... οπότε το να μην εστιάζεις εκεί είναι περίεργο».

Στις 28 Οκτωβρίου η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση της περιοχής υπερασπίστηκε τις επιχειρήσεις της γράφοντας σε ανάρτηση στο X: «Το υπουργείο πέρασε πάνω από ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ υπερασπιζόμενο άλλες πατρίδες. Τώρα υπερασπιζόμαστε τη δική μας. Αυτοί οι ναρκο-τρομοκράτες έχουν σκοτώσει περισσότερους Αμερικανούς απ’ ό,τι η Αλ-Κάιντα, και θα αντιμετωπιστούν το ίδιο. Θα τους εντοπίσουμε, θα τους δικτυώσουμε, και μετά, θα τους κυνηγήσουμε και θα τους σκοτώσουμε».

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει συνολικά επτά επιδρομές κατά «ναρκωπλοίων» στον Ανατολικό Ειρηνικό από τις 21 Οκτωβρίου. Στις 28 Οκτωβρίου ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέσσερις επιθέσεις την προηγούμενη ημέρα.



Πηγή: skai.gr

