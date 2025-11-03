Σοκ προκαλεί το βίντεο που φέρεται να δείχνει την κακοποίηση παλαιστινίου κρατούμενου από ισραηλινούς στρατιώτες στο κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν, στο νότιο Ισραήλ, τον Ιούλιο του 2024 και έχει οδηγήσει στη σύλληψη ανώτατων αξιωματούχων των IDF.

Στο βίντεο φαίνεται ένας Παλαιστίνιος κρατούμενος να οδηγείται σε μία γωνία και να κακοποιείται (πιθανότατα και σεξουαλικά) από 4, 5 Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ γύρω τους, άλλοι ένοπλοι συνάδελφοί τους, κρύβουν τα βασανιστήρια, σηκώνοντας τις ασπίδες τους.

Μετά την άγρια κακοποίηση και τον ξυλοδαρμό που υπέστη, το θύμα – κατηγορούμενος πως είναι μέλος της Χαμάς - χρειάστηκε να εισαχθεί σε νοσοκομείο, κατά τον ισραηλινό Τύπο.



This is the video that forced Yifat Tomer‑Yerushalmi to resign. She exposed Israeli soldiers s€xually assaulting Palestinian prisoners, and the government punished her for telling the truth. Courage comes at a cost, but silence protects the guilty! pic.twitter.com/m3nMiWkUJZ — Halima Khan (@khanhalima12) November 2, 2025

Για το επεισόδιο απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος πέντε εφέδρων. Οι συνήγοροι τους διαψεύδουν την καταγγελία ότι ο κρατούμενος υπέστη επίσης σεξουαλική κακοποίηση.

Η διαρροή του βίντεο έγινε τον Αύγουστο του 2004 και ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και η κορυφαία νομικός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, Γιφάτ Τόμερ-Γερουσάλμι, κατηγορούμενη ότι παρακώλυσε αστυνομική έρευνα για τη διαρροή.

Η ίδια, σε επιστολή παραίτησής της πριν συλληφθεί, φέρεται να ανέλαβε την ευθύνη για τη διαρροή και δημοσιοποίηση του επίμαχου οπτικού υλικού τονίζοντας πως σκοπός της ήταν να «καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου».

Η ισραηλινή αστυνομία έχει ανακοινώσει πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί αν στελέχη της στρατιωτικής εισαγγελίας ενέχονται στην αποκάλυψη του οπτικού υλικού.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, υπό κράτηση τέθηκε επίσης ο πρώην επικεφαλής στρατιωτικός εισαγγελέας Ματάν Σολόμος.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη διαρροή του βίντεο, που χαρακτήρισε «ίσως τη σοβαρότερη επίθεση σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων που έχει υποστεί το Ισραήλ από την ίδρυσή του».

Επίσης, τόνισε ότι θα διενεργηθεί «ανεξάρτητη» και «αμερόληπτη» έρευνα για τη διαρροή του.

Πηγή: skai.gr

