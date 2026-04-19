ΗΠΑ: Αλεξιπτωτιστής κόλλησε στον ηλεκτρονικό πίνακα γηπέδου - Δείτε βίντεο

Ενας αλεξιπτωτιστής που έσερνε μια μεγάλη αμερικανική σημαία έφυγε από την πορεία του και μπλέχτηκε στον ηλεκτρονικό πίνακα σε έναν αγώνα κολεγιακού πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου χθες, Σάββατο, αφήνοντάς τον να αιωρείται πάνω από το γήπεδο με το αλεξίπτωτό του μέχρι να διασωθεί, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Τα βίντεο, που έγιναν viral από το εσωτερικό του σταδίου Lane του Virginia Tech, έδειχναν δύο αλεξιπτωτιστές να κατεβαίνουν στην αρένα πριν από τον εαρινό αγώνα του σχολείου, όταν ένας από αυτούς έχασε την καθορισμένη περιοχή προσγείωσης, χτύπησε στον ηλεκτρονικό πίνακα και μπλέχτηκε.

Οι φίλαθλοι παρακολουθούσαν με αγωνία τον αλεξιπτωτιστή, του οποίου το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, να μένει κρεμασμένος για 15 έως 20 λεπτά πριν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας μια εναέρια σκάλα τον μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.

«Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε ότι ο αλεξιπτωτιστής διασώθηκε και η κατάστασή του είναι πλέον σταθερή. Προτεραιότητά μας παραμένει η υγεία του», ανέφεραν αξιωματούχοι του Virginia Tech σε ανάρτησή τους στο X. «Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς τους πρώτους ανταποκριτές, το προσωπικό της εκδήλωσης και το ιατρικό προσωπικό για την άμεση, συντονισμένη και επαγγελματική αντίδρασή τους».

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς από το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο με τον αλεξιπτωτιστή:

🇺🇸 A skydiver slammed into the scoreboard at Lane Stadium before Virginia Tech's Spring Game.



Rescued in under 15 minutes. Currently stable.pic.twitter.com/kVVGXYoKi1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 18, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.