Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεκαεξάχρονος νεκρός σε επίθεση στο Τσερνίχιβ

Δεκαεξάχρονος σκοτώθηκε σε επίθεση στην πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, γνωστοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, Ντμίτρο Μπριζίνσκι.

«Ένα άτομο σκοτώθηκε: ένα 16χρονο αγόρι, και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν: τρεις γυναίκες και ένας άνδρας», έγραψε ο αξιωματούχος στο Telegram, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε επτά σπίτια και δύο δημόσια κτίρια.

Ενεργειακές υποδομές της πόλης έχουν πληγεί σοβαρά από πολυάριθμες επιθέσεις που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το βράδυ της Τετάρτης, επιθέσεις σκότωσαν 19 ανθρώπους στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων του Κιέβου και της Οδησσού, σε πιο φονικές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν βαλτώσει μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχει αποσπάσει την προσοχή της Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

