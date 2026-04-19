Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα: «Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κανένα δικαίωμα να στερήσει το Ιράν από τα πυρηνικά του δικαιώματα, σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν που μετέδωσε το το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων την Κυριακή, καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να διαφωνούν όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να ασκήσει τα πυρηνικά του δικαιώματα, αλλά δεν αναφέρει για ποιο έγκλημα. Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;», ανέφερε ο Πεζεσκιάν.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την κρίστη στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

