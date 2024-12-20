DW: Βαλίτσες για Δαμασκό ετοιμάζει ο Ερντογάν

Σε μια σημαντική ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής της D8 της ομάδας των Ανεπτυγμένων Ισλαμικών Κρατών (Αίγυπτος, Ιράν, Ινδονησία, Μαλαισία, Μπαγκλαντές, Νιγηρία, Πακιστάν, Τουρκία) χθες στο Κάιρο, ο πρόεδρος της Τουρκίας επικεντρώθηκε στο θέμα της Συρίας και έμμεσα αποκάλυψε τα σχέδιά του για την περιοχή. Η καθιέρωση εκεχειρίας στον Λίβανο και η κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία θα είναι, είπε, η «αρχή μιας πιο θετικής περιόδου».



«Πρέπει να πρωτοστατήσουμε στην ανάπτυξη νέας δυναμικής, για να διασφαλίσουμε την εσωτερική ειρήνη στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία και να κάνουμε πρωτοποριακά βήματα κατά του Ισραήλ, που συνεχίζει τις επιθέσεις του με την απροκάλυπτη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών» υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στη Δαμασκό.

Επαφές με το καθεστώς αλ Τζολάνι

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ και πηγές στη Δαμασκό, θα επισκεφτεί τη Δαμασκό σε 15 ημέρες και ενδέχεται να προσευχηθεί στο μεγάλο τέμενος Ουμαγιάντ. Θα συναντηθεί με τον αρχηγό της HTS και με Τουρκμένους της Συρίας. Η επίσκεψή του θα είναι ουσιαστικά η αναγνώριση από την Άγκυρα της νέας ηγεσίας με επικεφαλής έναν επικηρυγμένο τρομοκράτη τζιχαντιστή, τον Μοχάμεντ αλ Τζολάνι, ή πιο σωστά, τον Ahmed Hussein al-Sharaa.



Όμως προκειμένου να αποφευχθούν τα αρνητικά σχόλια για τον Tούρκο πρόεδρο, το γραφείο του πρακτορείου Bloomberg στην Άγκυρα μετέδωσε χθες ότι ήδη η τουρκική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αφαιρέσει σύντομα τους νέους ηγέτες της Συρίας από τον κατάλογο των μελών τρομοκρατικών οργανώσεων, χωρίς να περιμένει παρόμοια βήματα από άλλες χώρες ή τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι Κούρδοι πάντα στο στόχαστρο

Παρά τις αμερικανικές παραινέσεις προς την Άγκυρα να μην πειράξει τους Κούρδους της Συρίας, η τουρκική ηγεσία φαίνεται να έχει ήδη προετοιμάσει τα επόμενα βήματά της. Σύμφωνα με αρθρογράφο της εφημερίδας Χουριέτ, το πρόγραμμα για τη Συρία έχει οριστικοποιηθεί. Την 1η Μαρτίου του 2025 θα συσταθεί προσωρινή κυβέρνηση, θα αναγνωριστεί από τον λαό και θα συσταθεί μια συντακτική συνέλευση για την επεξεργασία και επικύρωση του νέου Συντάγματος.



Μετά την 1η Μαρτίου θα ξεκινήσει επίσης η διαδικασία αφοπλισμού του κουρδικού PKK-YPG. Η νέα συριακή ηγεσία θα καλέσει όλες τις ένοπλες ομάδες στη Συρία να καταθέσουν τα όπλα τους και θα δημιουργηθεί μηχανισμός ελέγχου κατά τη διαδικασία αφοπλισμού. Οι μη Σύροι εντός του PKK-YPG θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως και η διοίκηση της οργάνωσης. Τα μέλη του PKK-YPG που θα καταθέσουν τα όπλα τους θα μπορούν να ενταχθούν στον συριακό στρατό.



Ο επικεφαλής του YPG, Μαζλούμ Κομπάνι, θέλει η περιοχή του να παραμείνει υπό την εποπτεία των ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα με τη Χουριέτ, το νέο σχέδιο είναι να τεθεί η κουρδική περιοχή υπό τον έλεγχο της νέας συριακής κυβέρνησης και της Τουρκίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.