Τραμπ: Το Κογκρέσο πρέπει να απορρίψει ή να παρατείνει το ανώτατο όριο του χρέους έως το 2029

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κογκρέσο πρέπει να καταργήσει το ανώτατο όριο του χρέους ή να το παρατείνει έως το 2029.

«Το Κογκρέσο πρέπει να απαλλαγεί από το γελοίο ανώτατο όριο του χρέους ή να επεκταθεί έως το 2029. Χωρίς αυτό, δε θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε μια συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Την Πέμπτη, ένα νομοσχέδιο για τις δαπάνες που υποστήριξε ο Τραμπ δεν πέρασε στη Βουλή των Αντιπροσώπων καθώς δεκάδες Ρεπουμπλικάνοι αψήφησαν τον εκλεγμένο πρόεδρο, αφήνοντας το Κογκρέσο χωρίς σαφές σχέδιο για να αποτρέψει ένα επικείμενο shutdown πριν από τις γιορτές.

Πηγή: skai.gr

