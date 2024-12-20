Έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η ισπανική κυβέρνηση υπέγραψε σήμερα συμφωνία με τα συνδικάτα για μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας από 40 που είναι σήμερα σε 37.5, χωρίς όμως τη συμφωνία των εργοδοτών και διατρέχοντας τον κίνδυνο το Κοινοβούλιο να απορρίψει τη μεταρρύθμιση αυτή.

Σήμερα «γράφουμε μια νέα σελίδα στο βιβλίο των μεγάλων κοινωνικών κατακτήσεων της χώρας μας», δήλωσε η υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ, η οποία είχε επιφορτισθεί με τη μεταρρύθμιση αυτή, μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα μισθωτών, των CCOO και της UGT.

«Ήρθε η ώρα να μοιραστούμε τα οφέλη της παραγωγικότητας με τους εργαζόμενους», προσέθεσε σε συνέντευξη Τύπου η κ. Ντίαθ, εξέχων στέλεχος του αριστερού κόμματος Sumar, συμμάχου των σοσιαλιστών στην ισπανική κυβέρνηση.

Στο κοινό πρόγραμμά τους, που επισφραγίστηκε τον Οκτώβριο του 2023, το Sumar και το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχαν δεσμευθεί να μειώσουν από 40 σε 37,5 τις ώρες νόμιμης εβδομαδιαίας εργασίας, με ένα πρώτο στάδιο τις 38,5 ώρες, χωρίς απώλεια μισθού.

Η μείωση αυτή, η πρώτη από το 1983, αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν 12 εκατομμύρια μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα - οι δημόσιοι υπάλληλοι επωφελούνται ήδη των 37,5 εβδομαδιαίων ωρών εργασίας. Ο σκοπός είναι, σύμφωνα με την κ. Ντίαθ, οι εργαζόμενοι να μπορούν να "ζουν καλύτερα, να κουράζονται λιγότερο".

Η συμφωνία που υπογράφτηκε σήμερα με τα συνδικάτα CCOO και UGT δεν έχει λάβει, ωστόσο, τη συγκατάθεση των εργοδοτών, που είχαν αποφασίσει στα μέσα Νοεμβρίου να εγκαταλείψουν την τράπεζα των διαπραγματεύσεων έπειτα από έντεκα μήνες άκαρπων συναντήσεων, εκτιμώντας πως οι απαιτήσεις τους δεν λαμβάνονταν υπόψη από την κυβέρνηση.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις ανησυχούν για την επίπτωση της μεταρρύθμισης στην ισπανική ανταγωνιστικότητα. Εκτιμούν πως δεν επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο όλοι οι τομείς δραστηριότητας και πως μια γενική μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να αποδυναμώσει ορισμένες επιχειρήσεις.

Φόβοι που απέρριψε σήμερα η Γιολάντα Ντίαθ, η οποία υπενθύμισε πως τώρα η ισπανική οικονομία είναι η πιο δυναμική μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να φθάσει το 3,1% το 2024 σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Ισπανίας, και υποσχέθηκε ότι η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί.

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τους βουλευτές ώστε να τεθεί σε ισχύ. Όμως προσκρούει σε επιφυλάξεις πολλών συμμάχων της κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο, μεταξύ των οποίων το εθνικιστικό βασκικό κόμμα PNV και οι Καταλανοί αυτονομιστές του Junts per Catalunya (JxCat).

"Σήμερα είναι μία σημαντική μέρα, αλλά δεν είναι το τέλος", παραδέχθηκε ο γενικός γραμματέας των CCOO, Ουνάι Σόρντο, μιλώντας στην ίδια συνέντευξη Τύπου με την κ. Ντίαθ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

