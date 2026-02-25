Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την Τρίτη ένα ψήφισμα που υποστηρίζει την Ουκρανία και τα διεθνή σύνορά της και εκφράζει ανησυχία για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων εναντίον αμάχων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Η ψηφοφορία της συνέλευσης, η οποία έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την Ουκρανία, εγκρίθηκε με 107 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 51 αποχές.

Το ψήφισμα, το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό αλλά έχει πολιτικό βάρος, θεωρήθηκε ως δοκιμασία αλληλεγγύης προς την Ουκρανία κατά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής. Η ανάλυση της ψηφοφορίας έδειξε ότι η Ρωσία, η Λευκορωσία και το Σουδάν ήταν μεταξύ των κρατών που ψήφισαν «κατά», ενώ η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες απείχαν.

Η Τάμι Μπρους, αναπληρώτρια απεσταλμένη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, εξήγησε την αποχή των ΗΠΑ, λέγοντας ότι ενώ η Ουάσινγκτον χαιρέτισε την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός, το ψήφισμα περιελάμβανε διατύπωση που πιθανότατα θα αποσπούσε την προσοχή από τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, «αντί να υποστηρίξει τη συζήτηση για το πλήρες φάσμα των διπλωματικών οδών που μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για αυτή τη διαρκή ειρήνη».

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει βρεθεί σε αδιέξοδο καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και δεν είναι σε θέση να αναλάβει δράση στην Ουκρανία επειδή η Ρωσία έχει δικαίωμα βέτο.

Σε δήλωσή του σε μεταγενέστερη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ουκρανία, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι ο πόλεμος παραμένει «μια κηλίδα στη συλλογική μας συνείδηση» και επανέλαβε τις εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Η συνεδρίαση του συμβουλίου οδήγησε σε σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας σχετικά με την κατηγορία της Ουάσινγκτον ότι οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο και οι κινεζικές πωλήσεις υλικών για στρατιωτική χρήση στη Ρωσία έχουν βοηθήσει στη διατήρηση των επιχειρήσεων της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Η Κίνα παραμένει ένας αποφασιστικός παράγοντας που καταλύει την πολεμική μηχανή της Ρωσίας», δήλωσε ο Μπρους στο συμβούλιο. «Εάν η Κίνα πραγματικά επιθυμεί ειρήνη, θα πρέπει να τερματίσει αμέσως τις εξαγωγές αγαθών διπλής χρήσης και να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο».

Ο Φου Κονγκ, πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ, απάντησε κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι κατασκευάζουν «κάθε είδους δικαιολογίες και ψέματα» για την Κίνα, με σκοπό «να δημιουργήσουν διχόνοια και συγκρούσεις». Η Ουάσινγκτον, είπε, θα πρέπει «να σταματήσει να μεταθέτει τις ευθύνες και να δημιουργεί συγκρούσεις και πολέμους σε όλο τον κόσμο».

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, αποκάλεσε το ψήφισμα της γενικής συνέλευσης «άλλη μια χειραγώγηση» που «δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Η Ρωσία έχει δώσει διάφορους λόγους για την αποστολή στρατευμάτων στη γειτονική της χώρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης «αποστρατιωτικοποίησης» της Ουκρανίας και της αντίδρασης στην επέκταση προς ανατολάς της συμμαχίας του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στα χρόνια που ακολούθησαν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του αρνούνται ότι αποτελούν απειλή για τη Ρωσία, την οποία κατηγορούν ότι σκηνοθετεί αρπαγή εδαφών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τους συμμάχους να διατηρήσουν την υποστήριξή τους, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων σχετικά με ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας επισκίασαν τις συνομιλίες για τα 4 χρόνια από την έναρξη της σύγκρουσης.

Σε μια ακόμη ένδειξη υποστήριξης στα Ηνωμένα Έθνη, δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας και του Περού, συγκεντρώθηκαν για να καταδικάσουν τις παραβιάσεις της Ρωσίας σε συνάντηση στο περιθώριο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

«Αυτό που έχει κάνει και κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή παραβιάζει κάθε αρχή», δήλωσε στη συνάντηση ο Έσπεν Μπαρθ Άιντε, υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας. «Όλα όσα πρεσβεύει ο ΟΗΕ παραβιάζονται», πρόσθεσε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του λέγοντας «Δόξα στην Ουκρανία!».

Μια ομάδα, κυρίως Ευρωπαίων διπλωματών, αποχώρησε επίσης από τη συνεδρίαση της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ρώσου πρέσβη Γκενάντι Γκατίλοφ στη Γενεύη. Συγκεντρώθηκαν έξω, κρατώντας την ουκρανική σημαία και φορώντας ζώνες με τα εθνικά χρώματα.

