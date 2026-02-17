Σίδνεϊ: Ένας νεκρός και δυο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Άνδρας έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι σε πολυάσχολη εμπορική συνοικία στο Σίδνεϊ.

Η επίθεση συνέβη στις 10:00 τοπική ώρα σε δυτικό προάστιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, με τον δράστη να διαφεύγει πεζός.

Οι τραυματίες δέχτηκαν πρώτες βοήθειες από τους τραυματιοφορείς, ενώ ο νεκρός ήταν άνδρας ηλικίας μεταξύ 30 και 50 ετών.

Επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό δύο ακόμη ατόμων, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι υπηρεσίες άμεσης επέμβασης κλήθηκαν το πρωί σε δυτικό προάστιο της αυστραλιανής μεγαλούπολης περίπου στις 10:00 τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας), έπειτα από πληροφορίες ότι άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολυσύχναστη εμπορική συνοικία και στη συνέχεια διέφυγε πεζός, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Τραυματιοφορείς προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρεις σοβαρά τραυματισμένους, ωστόσο άνδρας ηλικίας μεταξύ 30 και 50 ετών υπέκυψε στα τραύματά του επιτόπου, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας Σάιμον Γκλάσερ.

Τα άλλα δύο θύματα, ένας 22χρονος άνδρας και μία 47χρονη γυναίκα, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας Γκλάσερ, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή.

Ο κ. Γκλάσερ ανέφερε ότι «ο φερόμενος ως παραβάτης της νομοθεσίας είναι γνωστός στην αστυνομία για μικροαδικήματα και σειρά επεισοδίων ψυχικής υγείας», διευκρινίζοντας πως επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου εντός της ημέρας.

Όπως επισήμανε ο αξιωματικός, «είναι ακόμη πολύ νωρίς στην έρευνα» και η αστυνομία «δεν γνωρίζει ποιο ήταν το κίνητρο», ωστόσο «φαίνεται πως επρόκειτο για επίθεση που έγινε κατά τύχη».

