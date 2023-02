Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς σε καρναβαλική παρέλαση στη Νέα Ορλεάνη- Δείτε βίντεο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε καρναβαλική παρέλαση στη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα).

Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του, «λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς», ενώ οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας βρήκαν δύο όπλα στον τόπο της σύλληψης.

Συνολικά πέντε τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, αλλά ένας άνδρας εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι υπόλοιποι – ένα ανήλικο κορίτσι, μια γυναίκα και δύο άνδρες – φέρονται να έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

