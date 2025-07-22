Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Πάνω από έναν αιώνα μετά τη βύθιση του κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το ναυάγιο του πολεμικού πλοίου του Βασιλικού Ναυτικού, HMS Nottingham, εντοπίστηκε στη Βόρεια Θάλασσα.

Μια ομάδα δέκα δυτών, στο πλαίσιο ενός διεθνούς προγράμματος που στοχεύει στον εντοπισμό ιστορικά σημαντικών ναυαγίων γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο, αναγνώρισε το πλοίο 60 μίλια ανοιχτά των ακτών της Σκωτίας. Είχε μήκος 140 μέτρων και τορπιλίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο στις 19 Αυγούστου 1916, με αποτέλεσμα τον θάνατο 38 μελών του πληρώματος.

Η ομάδα δήλωσε ότι δεν έχει «καμία αμφιβολία» για την ταυτότητα του πλοίου, καθώς το όνομά του ήταν αποτυπωμένο στην πρύμνη, ενώ οι διαστάσεις, ο εξοπλισμός και η κατάστασή του ταίριαζαν με τις αναφορές για τις συνθήκες της επίθεσης.

Οι δύο ανακάλυψαν επίσης λευκά πιάτα φαγητού με το έμβλημα του Βασιλικού Ναυτικού, μια μπλε κορώνα, καθώς και το ανάγλυφο γράμμα «Nottingham» στο πάνω μέρος της πρύμνης.

Το HMS Nottingham χτυπήθηκε τρεις φορές στην αριστερή πλευρά του ενώ βρισκόταν σε αποστολή αναγνώρισης. Το γερμανικό υποβρύχιο U-52 είχε εντοπίσει νωρίτερα εκείνο το πρωί, αλλά ένα μέλος του πληρώματος θεώρησε λανθασμένα ότι επρόκειτο για μικρό αλιευτικό σκάφος.

Ο καπετάνιος, 20 αξιωματικοί και 357 άλλα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από δύο αντιτορπιλικά του Βασιλικού Ναυτικού. Έγιναν πολλές προσπάθειες για τον εντοπισμό του πλοίου κατά τη διάρκεια του επόμενου αιώνα, αλλά όλες απέτυχαν.

Το ProjectXplore ξεκίνησε την έρευνα τον Σεπτέμβριο του 2024, ερευνώντας αρχεία όπως ημερολόγια πλοίων, τηλεγραφήματα και χάρτες.

Τον Απρίλιο, ερεύνησε την περιοχή με κάμερες σόναρ, βρίσκοντας στοιχεία για ένα ναυάγιο με παρόμοιες διαστάσεις, διάταξη και θέση στο HMS Nottingham.

Τρεις μήνες αργότερα, πραγματοποίησε μια αποστολή στο σημείο, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα του πλοίου.

Πηγή: skai.gr

