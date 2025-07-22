Πακιστάν: Τρεις νεκροί, 15 αγνοούμενοι μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες

Κατολισθήσεις προκλήθηκαν χθες, Δευτέρα, στο βόρειο Πακιστάν ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές των θερινών μουσώνων, στοιχίζοντας τη ζωή σε 3 ανθρώπους, τα οχήματα των οποίων καταπλακώθηκαν από τη λάσπη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τη διάσωση 15 αγνοουμένων που έχουν παγιδευτεί.

Πολλά θύματα ήταν τουρίστες από άλλα μέρη του Πακιστάν που επισκέπτονταν την Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν, επαρχία που είναι γνωστή για τις λίμνες και τις κοιλάδες της, όταν έγινε κατολίσθηση σε δρόμο ορεινής περιοχής.

«Βρέθηκαν τρία πτώματα, ενώ πάνω από 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε σήμερα ο Αμπντούλ Χαμίντ, αξιωματούχος της αστυνομίας της περιοχής Ντιάμερ, στην Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η επιχείρηση για τη διάσωσή τους, η οποία ξεκίνησε χθες, «ξανάρχισε σήμερα στις 6 το πρωί», για τον απεγκλωβισμό από τη λάσπη πάνω από 10 οχημάτων που έχουν καταπλακωθεί.

«Οι διασώστες απομάκρυναν επίσης 4 τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», διευκρίνισε παράλληλα ο Φαϊζουλάχ Φάρακ, ο εκπρόσωπος των αρχών της επαρχίας, επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό.

«Εκατοντάδες τουρίστες έλαβαν φροντίδα, οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών τους παρείχαν προσωρινά καταλύματα και βοήθεια», πρόσθεσε.

Οι πλημμύρες στην επαρχία προκάλεσαν επίσης ζημιές σε 50 σπίτια, 4 γέφυρες, ένα ξενοδοχείο, ένα σχολείο και απέκλεισαν τους βασικούς οδικούς άξονες.

Οι θερινοί μουσώνες, κατά τους οποίους πέφτει το 70 με 80% των ετήσιων βροχών στη Νότια Ασία μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, είναι ζωτικής σημασίας για τον βιοπορισμό εκατομμυρίων αγροτών σε περιοχή περίπου 2 δισεκατομμυρίων κατοίκων.

Ωστόσο οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο 221 ανθρώπων από την αρχή των θερινών μουσώνων, στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Την Παρασκευή πάνω από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα 24ωρο λόγω των καταρρακτωδών βροχών. Τα περισσότερα από τα θύματα είτε σκοτώθηκαν από την κατάρρευση της στέγης ή τοίχων του σπιτιού τους, είτε παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά ξαφνικών πλημμυρών, είτε από ηλεκτροπληξία.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι ο κίνδυνος καταρρακτωδών βροχών και πιθανής ξαφνικής ανόδου της στάθμης των υδάτων παραμένει αυξημένος στις επαρχίες στο βόρειο και το ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ υπάρχει επίσης κίνδυνος να προκληθούν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Στα τέλη Ιουνίου, τουλάχιστον 13 Πακιστανοί τουρίστες είχαν παρασυρθεί από τα νερά ξαφνικών πλημμυρών σε άλλη επαρχία του βορείου Πακιστάν.

Η χώρα αγωνίζεται εξάλλου ακόμη να συνέλθει από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2022, που έπληξαν σχεδόν το ένα τρίτο του Πακιστάν και πάνω από 33 εκατομμύρια ανθρώπους. Περίπου 1.700 άνθρωποι έχασαν τότε τη ζωή τους και μεγάλο μέρος των σοδειών είχε χαθεί.

Η χώρα βρίσκεται μεταξύ των πιο ευάλωτων στις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών και οι 255 εκατομμύρια κάτοικοί της υφίστανται ακραία κλιματικά φαινόμενα όλο και πιο συχνά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.