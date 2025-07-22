Λογαριασμός
Σοκ στη βασιλική οικογένεια: Νεκρή, με ένα όπλο δίπλα της, ξαδέρφη του πρίγκιπα Ουίλιαμ 

Όλα δείχνουν ότι η κοπέλα αυτοκτόνησε  - Η αστυνομία θεώρησε τον θάνατο «μη ύποπτο και δεν υπήρξε εμπλοκή τρίτου μέρους»  

καρολος ουιλιαμ

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας από ένα τραγικό γεγονός. Μία 20χρονη ξαδέρφη του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι βρέθηκε νεκρή, μέσα στο πατρικό της σπίτι, με ένα όπλο δίπλα της.

Τη σορό της Ρόζι Ρος βρήκαν η μητέρα της, Φιλίπα, και η αδερφή της, Άγκαθα, ενώ ετοιμάζονταν για ένα ταξίδι με φίλους.

Όλα δείχνουν ότι η κοπέλα αυτοκτόνησε καθώς η  αστυνομία «θεώρησε τον θάνατο μη ύποπτο και δεν υπήρξε εμπλοκή τρίτου μέρους».

Η Ρόζι Ρος, ήταν εγγονή του θείου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, άρα δεύτερη ξαδέρφη των πριγκίπων.

Η 20χρονη βρέθηκε νεκρή στις 14 Ιουλίου αλλά η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βρετανία πρίγκιπας Χάρι πρίγκιπας Ουίλιαμ
