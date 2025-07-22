Στη θλίψη έχει βυθιστεί η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας από ένα τραγικό γεγονός. Μία 20χρονη ξαδέρφη του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι βρέθηκε νεκρή, μέσα στο πατρικό της σπίτι, με ένα όπλο δίπλα της.

Princes William and Harry's cousin, 20, found dead with firearm nearby to herhttps://t.co/jhvRix7lPS July 21, 2025

Τη σορό της Ρόζι Ρος βρήκαν η μητέρα της, Φιλίπα, και η αδερφή της, Άγκαθα, ενώ ετοιμάζονταν για ένα ταξίδι με φίλους.

Όλα δείχνουν ότι η κοπέλα αυτοκτόνησε καθώς η αστυνομία «θεώρησε τον θάνατο μη ύποπτο και δεν υπήρξε εμπλοκή τρίτου μέρους».

Η Ρόζι Ρος, ήταν εγγονή του θείου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, άρα δεύτερη ξαδέρφη των πριγκίπων.

Η 20χρονη βρέθηκε νεκρή στις 14 Ιουλίου αλλά η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα.

Πηγή: skai.gr

