Καθώς το Ιράν μαστίζεται από αλλεπάλληλους καύσωνες, οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού λόγω και της κρίσης που υπάρχει στο πόσιμο νερό σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Ιράν βιώνει την πιο ζεστή εβδομάδα του έτους, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 50 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Εκτός από την υπερβολική ζέστη, η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση νερού, σύμφωνα την ιστοσελίδα Guardian. Το Ιράν βρίσκεται σε ξηρασία εδώ και πέντε χρόνια, με τις βροχοπτώσεις να είναι ακόμη λιγότερες φέτος. Ο υπουργός Ενέργειας, Αμπάς Αλιαμπάντι, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την εισαγωγή νερού με το Τουρκμενιστάν, το Αφγανιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Η χώρα διαθέτει εκατοντάδες φράγματα, κατασκευασμένα από τη δεκαετία του 1950 και μετά, αλλά η ξηρασία έχει μειώσει σημαντικά την παραγωγή τους. Αυτό, καθώς και τα προβλήματα με τις υποδομές και τους καύσωνες, έχουν οδηγήσει σε διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα.

Η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, Φατεμέχ Μοχατζεράνι, ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι η σημερινή Τετάρτη κηρύχθηκε αργία στην περιοχή της πρωτεύουσας λόγω του καύσωνα.

«Λόγω της συνεχιζόμενης ακραίας ζέστης και της ανάγκης εξοικονόμησης νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, η Τετάρτη... έχει κηρυχθεί αργία στην επαρχία της Τεχεράνης », έγραψε στο X.

Σύμφωνα με τον κλιματολόγο Μαξιμιλιάνο Ερέρα, η νοτιοδυτική ιρανική πόλη Σαμπανκαρέχ κατέγραψε θερμοκρασίες 52,8°C το Σαββατοκύριακο, πιθανώς η πιο ζεστή μέρα του έτους μέχρι στιγμής. Οι μετεωρολόγοι στο Metdesk στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν ένδειξη θερμοκρασίας 51,6°C στη νοτιοδυτική συνοριακή πόλη Αμπαντάν στις 17 Ιουλίου και 50,3°C καταγράφηκε στην κοντινή Αχβάζ τη Δευτέρα.

Η πόλη της Τεχεράνης ανέφερε 40 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή με τον υδράργυρο να φτάνει τους 41 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα.

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή. «Η κρίση του νερού είναι πιο σοβαρή από ό,τι συζητείται σήμερα και αν δεν λάβουμε επείγοντα μέτρα τώρα, θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση στο μέλλον για την οποία δεν μπορεί να βρεθεί καμία λύση», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Στον τομέα του νερού, πέρα από τη διαχείριση και τον σχεδιασμό, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε την υπερβολική κατανάλωση».

