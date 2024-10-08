Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Κατά 1%, στα 68,3 εκατομμύρια κατοίκους, αυξήθηκε ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου στο δωδεκάμηνο μέχρι τα μέσα του 2023.
Πρόκειται για αύξηση 662.400 κατοίκων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που παρουσίασε το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS).
Είναι η μεγαλύτερη καθαρή αύξηση από το 1971 που τηρούνται συγκρίσιμα στοιχεία.
Το ONS επισήμανε ότι η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη μετανάστευση, καθώς στη χώρα καταγράφηκαν 16.300 θάνατοι περισσότεροι από γεννήσεις. Ήταν μάλιστα η πρώτη χρονιά από το 1976 που οι θάνατοι ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις, με την εξαίρεση το 2020 λόγω πανδημίας του κορωνοϊού.
Ο καθαρός αριθμός των μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στο Ην. Βασίλειο κατά τη συγκεκριμένη δωδεκάμηνη περίοδο ήταν 677.300.
Ο πληθυσμός της Αγγλίας υπολογίζεται σε 57,7 εκατομμύρια κατοίκους, της Σκωτίας σε 5,5 εκατομμύρια, της Ουαλίας σε 3,2 εκατομμύρια και της Βόρειας Ιρλανδίας σε 1,9 εκατομμύρια.
