Πόλη "κόβει" το νερό 130 ώρες την εβδομάδα λόγω λειψυδρίας

Το Μπουλαγουέο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ζιμπάμπουε, σχεδιάζει να επεκτείνει τις περικοπές νερού σε σχεδόν πεντέμισι μέρες την εβδομάδα, καθώς έκλεισε το ένα τρίτο των έξι δεξαμενών τροφοδοσίας της, εν μέσω της χειρότερης ξηρασίας των τελευταίων 40 ετών.

Τα νέα περιοριστικά μέτρα, δηλαδή η αύξηση στις ώρες που θα “κόβεται” το νερό, στις 130 -από 120 πριν-, θα τεθούν σε εφαρμογή από την Τετάρτη, δήλωσε αρμόδιος δημοτικός υπάλληλος, σύμφωνα με το Bloomberg. Η περικοπή νερού θα επηρεάσει όλες τις κατοικημένες περιοχές, ενώ η βιομηχανική και η επιχειρηματική ζώνη θα υποστούν λιγότερο αυστηρούς περιορισμούς.

Το Μπουλαγουέο, των 700.000 κατοίκων, παλεύει εδώ και χρόνια με τη μεγάλη έλλειψη νερού, η οποία επιδεινώθηκε από τις επιπτώσεις της περυσινής ξηρασίας, αποτέλεσμα του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο.

Σημειώνεται πως οι εποχικές βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν στην περιοχή τον επόμενο μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.