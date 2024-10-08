Το Ισραήλ έστειλε σήμερα άρματα μάχης βαθύτερα στο έδαφος της Τζαμπάλια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και συνέστησε στον κόσμο να την εγκαταλείψει καθώς σφυροκοπά τον ιστορικό καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων από αέρος, σύμφωνα με κατοίκους.

Παλαιστίνιοι γιατροί δήλωσαν ότι απώλειες αναφέρθηκαν στην Τζαμπάλια, αλλά ότι δεν μπορούν να φτάσουν στις περιοχές που δέχονται πυρά.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει ότι οι δυνάμεις του προσπαθούν να σταματήσουν μαχητές του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς που οργανώνουν επιθέσεις από την Τζαμπάλια και ότι θέλουν να αποτρέψουν την ανασύνταξή τους.

«Η Τζαμπάλια εξαλείφεται», επαναλάμβαναν σε πολλά μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι της Γάζας σήμερα, την επομένη της πρώτης επετείου από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υγείας δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει στη δημοσιότητα νέους απολογισμούς για τις απώλειες, αλλά σημειώνουν ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο.

Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ ανακοίνωσαν ότι μαχητές τους επιτέθηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις στον βορρά με αντιαρματικές ρουκέτες και ότι υπάρχουν απώλειες στους κόλπους των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε πολλούς Παλαιστίνιους μαχητές, εντόπισε όπλα και διέλυσε υποδομές ενόπλων στις επιχειρήσεις του στην Τζαμπάλια, ενώ ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στο πεδίο των μαχών στη βόρεια Γάζα.

Εντολές εκκένωσης και σφοδρό σφυροκόπημα

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους της Τζαμπάλια και τις κοντινές της Μπέιτ Χανούν και Μπέιτ Λάχια, λέγοντάς τους να κατευθυνθούν σε καθορισμένη ανθρωπιστική ζώνη στην Αλ Μαουάσι, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και αξιωματούχοι του ΟΗΕ δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν απολύτως ασφαλή μέρη στη Γάζα.

«Η Τζαμπάλια βομβαρδίζεται σαν να άρχισε μόλις τώρα ο πόλεμος και ο κόσμος είναι τυφλός απέναντι σε αυτό», δήλωσε κάτοικος της Πόλης της Γάζας, ο 60χρονος Σάλαχ που έχει πέντε παιδιά.

«Εμείς ζούμε τουλάχιστον 7 χιλιόμετρα μακριά, αλλά ο θόρυβος των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και των βομβαρδισμών των αρμάτων μάχης δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει τα ισραηλινά εγκλήματα», πρόσθεσε μέσω εφαρμογής συνομιλιών.

Το Ισραήλ άρχισε την επίθεσή του μετά την φονική και πρωτοφανή επίθεση μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς σε κοινότητες του νοτίου τμήματός του στις 7 Οκτωβρίου πέρυσι, στις οποίες σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και συνελήφθησαν όμηροι περίπου 250, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Στην ισραηλινή επίθεση στη Γάζα έχουν σκοτωθεί σχεδόν 42.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, η οποία βρίσκεται στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα. Οι περισσότεροι από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους του έχουν εκτοπιστεί και οι ανθρωπιστικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σοβαρά.

Το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται επίσης σε σύγκρουση με την Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δηλώνει ότι μαχητές της Χαμάς χρησιμοποιούν κατοικημένες περιοχές ως κάλυψη στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα, μεταξύ των οποίων σχολεία και νοσοκομεία. Η Χαμάς το αρνείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

