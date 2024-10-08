Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα υποδεχθεί το Σάββατο στο Βερολίνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, με την Μέση Ανατολή και την Ουκρανία στο επίκεντρο των συνομιλιών, όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές.

Μετά την συνάντηση, οι τέσσερις ηγέτες θα μεταβούν στην αμερικανική βάση του Ραμστάιν στην Ρηνανία - Παλατινάτο, όπου θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύνοδος των χωρών της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία, με αντικείμενο την στρατιωτική υποστήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, παρουσία και του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ενόψει της συνόδου, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους συμμάχους του να παραδώσουν «επειγόντως» νέα όπλα.

Σε βιντεοσκοπημενο μήνυμά του, ο κ. Ζελένσκι ζήτησε προμήθειες για το μέτωπο, εξοπλισμό για τους στρατιώτες και όπλα μεγάλου βεληνεκούς, ενώ επανέλαβε ότι στόχος του είναι να ενισχυθεί η ουκρανική παραγωγή όπλων ώστε η χώρα να καταστεί ο κορυφαίος κατασκευαστής όπλων στον κόσμο.

«Καλούμε τους εταίρους μας να καθορίσουν πώς οραματίζονται το τέλος αυτού του πολέμου, τη θέση της Ουκρανίας στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας και τα βήματα που πρέπει να γίνουν από κοινού», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της συνάντησης στο Ραμστάιν θα παρουσιάσει το «σχέδιο νίκης» του, το οποίο έχει ήδη κοινοποιήσει στον Αμερικανό πρόεδρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

