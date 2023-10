Δεκάδες γάτες εγκαταλείφθηκαν να πεθάνουν στην έρημο του Αμπού Ντάμπι Κόσμος 11:13, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Διασώστες εντόπισαν 50 νεκρές γάτες και άλλες 95 να περιφέρονται σκελετωμένες στην έρημο