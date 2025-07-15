Δύο νεκροί σε ρωσική επιδρομή με drones στη Χερσώνα της Ουκρανίας

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν δύο ανθρώπους τη Δευτέρα στην περιοχή Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντερ Προκούντιν.

Ο Προκούντιν, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανέφερε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε στην κύρια πόλη της περιοχής, γνωστή και ως Χερσώνα, και ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε μια περιοχή βόρεια της πόλης κατά μήκος του ποταμού Δνίπρο.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν τον έλεγχο μεγάλων εκτάσεων της περιοχής της Χερσώνας παρά την ουκρανική αντεπίθεση στα τέλη του 2022 που ανακατέλαβε την πόλη της Χερσώνας και άλλες περιοχές.

