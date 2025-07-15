Λογαριασμός
Δύο νεκροί σε ρωσική επιδρομή με drones στη Χερσώνα της Ουκρανίας

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν τον έλεγχο μεγάλων εκτάσεων της περιοχής παρά την ουκρανική αντεπίθεση στα τέλη του 2022 που ανακατέλαβε την πόλη της Χερσώνας

Ουκρανία-Χερσώνα

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν δύο ανθρώπους τη Δευτέρα στην περιοχή Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντερ Προκούντιν.

Ο Προκούντιν, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανέφερε ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε στην κύρια πόλη της περιοχής, γνωστή και ως Χερσώνα, και ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε μια περιοχή βόρεια της πόλης κατά μήκος του ποταμού Δνίπρο.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν τον έλεγχο μεγάλων εκτάσεων της περιοχής της Χερσώνας παρά την ουκρανική αντεπίθεση στα τέλη του 2022 που ανακατέλαβε την πόλη της Χερσώνας και άλλες περιοχές.

