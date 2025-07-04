Εκατοντάδες μέλη σωστικών συνεργείων ξανάρχισαν σήμερα την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, μετά το ναυάγιο προχθές Τετάρτη το βράδυ πορθμείου ανοικτά του Μπαλί.

Ο επίσημος απολογισμός των αρχών της Ινδονησίας μέχρι τώρα κάνει λόγο για έξι νεκρούς και 30 αγνοούμενους.

Το έκτο θύμα, αγοράκι τριών ετών, ανασύρθηκε νεκρό χθες βράδυ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το φέρι, στο οποίο επέβαιναν 65 επιβάτες και μέλη πληρώματος, απέπλευσε την Τετάρτη από την Μπανγιουάνγκι, στην ανατολική Ιάβα, για το βόρειο Μπαλί. Ναυάγησε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), σε δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα, είπαν αυτόπτες μάρτυρες και αξιωματούχοι των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν ξένοι υπήκοοι, τουρίστες

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, θαλάσσια και εναέρια, με πάνω από 300 μέλη σωστικών συνεργείων.

Η επιχείρηση επεκτάθηκε και συμπεριλαμβάνει τις ακτές της ανατολικής Ιάβας και του δυτικού Μπαλί, είπε σε δημοσιογράφους ο Ριμπούτ Έκο Σουγιάτνο, επικεφαλής των επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Χερσαίες μονάδες θα «χτενίσουν» τόσο «την παραλία Κεταπάνγκ» , στην Ιάβα, «από βορρά προς νότο» όσο και ακτές «στη Γκιλιμανούκ», πόλη στο βόρειο άκρο του Μπαλί, ανέφερε.

Οι συνθήκες είναι δυσμενείς, ο καιρός είναι βροχερός και τα κύματα φθάνουν το 1,3 μέτρο. Ελικόπτερο, πλοία έρευνας και μικρότερα σκάφη επιχειρούν ωστόσο στην περιοχή, όπου ενδέχεται να σταλούν περισσότερα μέσα.

Με βάση τον κατάλογο των επιβαινόντων στο πορθμείο, πάνω στο πλοίο βρίσκονταν 53 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος. Ωστόσο δεν είναι σπάνιο στην Ινδονησία ο πραγματικός αριθμός των επιβατών να διαφέρει πολύ από τον επίσημο κατάλογο.

Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία –πελώριο αρχιπέλαγος κάπου 17.000 νησιών, μεγάλων και μικρών– εν μέρει εξαιτίας της άνισης εφαρμογής των κανονισμών ασφάλειας των μεταφορών και της άσχημης κατάστασης πλοίων που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια.

Τον Μάρτιο, πλεούμενο που μετέφερε 16 ανθρώπους ναυάγησε εν μέσω θαλασσοταραχής, επίσης ανοικτά της νήσου Μπαλί, ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού. Γυναίκα, υπήκοος Αυστραλίας, έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Το 2018, πάνω από 150 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στο ναυάγιο πορθμείου στη λίμνη Τόμπα, από τις βαθύτερες στον κόσμο, στη νήσο Σουμάτρα.

