Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Ισίμπα θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Μπέσεντ

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα κανονίζει να συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στο Τόκιο την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Yomiuri την Τρίτη.

Ο Μπέσεντ πρόκειται να ταξιδέψει στην Ιαπωνία για να παραστεί στην εθνική ημέρα των ΗΠΑ στην Έκθεση της Οσάκα, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Εξάλλου, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Ισίμπα επανέλαβε τις απόψεις της Ιαπωνίας σχετικά με τα δασμολογικά μέτρα των ΗΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων Ιαπωνίας-ΗΠΑ μέχρι σήμερα και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν να επιταχύνουν τις διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων υπουργών προκειμένου να επιτευχθεί μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία».

Οι Τραμπ και Ισίμπα αναμένεται να συναντηθούν στον Καναδά στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.